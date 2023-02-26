Mevsim geçişlerinde cildinize dikkat

Mevsim geçişlerinde çevresel etkenlerden dolayı cilt hasar görebiliyor. Uzmanlar, cildi güçlendirmek ve nem kaybının önüne geçmek için bakım yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Mevsim geçişlerinde cilt bakımının önemine değinen cilt uzmanı Ahmet Akın, "Mevsim geçişlerinde değişen hava şartları cilt türlerine göre farklılık gösterir, cildin gözenekleri havaların soğumasıyla birlikte sıkılaşır ve cildin sebum denen, yağ bezlerinin meydana getirdiği salgıda artış gözlenir. Vücut ısısını korumak için dolaşım sisteminde kan miktarını azaltır, bu azalma ile cilt yeterince kanla beslenemez, renksiz ve mat bir hale gelir. Cildin bu sebeple soğuk ve kuru hava şartlarından etkilenmemesi ve uyum sağlaması için bazı tedbirler alınması gerekir" dedi.

"Cildin kirden, ölü derilerden arındırılması gerekmektedir"

Pürüzsüz, parlak ve temiz bir cilde kavuşmak için en önemli adımın cilt temizliği olduğunun altını çizen Ahmet Akın, "Temiz olmayan, porları tıkalı bir cilde ne uygularsanız uygulayın iyi bir sonuç almanız mümkün değil. Cilt üzerindeki keratin denen ölü hücre tabakasının temizlenmesi, cilt yüzeyinde hijyen sağlayarak bakteri oluşumunu önleyecektir. Cilt temizlenmeden kullanılan her ürün porların tıkanmasına yol açacağı için mutlaka cildin kirden, ölü derilerden arındırılması gerekmektedir. Cilt ürünlerinde PH dengesi oldukça önemli bir faktördür. Cildin kurumasına engel olacak, deriyi tahriş etmeden temizleyecek, cilt tipine uygun, krem, köpük, jel veya akneli ciltler için üretilmiş temizleyicilerden destek alınabilir" diye konuştu.

"Sağlıklı bir cilt için cilt hücrelerini yenilemeniz gerekir"

Nemlendirici kullanmanın önemine değinen Akın, "Mevsim geçişlerinde cildinizin dış etkenlerden dolayı hasar görmesini istemiyorsanız nemlendirici kullanmanız gerekir. Cildinizi temizledikten sonra cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi cildinize sürün ve mevsim geçişlerinde mutlaka haftada bir kere peeling yapın. Sağlıklı bir cilt için cilt hücrelerini yenilemeniz gerekir. Cildi ölü hücrelerden arındırmak için düzenli olarak peeling yapmanız gerekir. Peeling yaparak cilt yüzeyindeki ölü hücrelerden kurtulabilir ve taze bir cilde sahip olabilirsiniz ancak peeling yaparken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

İHA