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NAİL ÇİLER’İN 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK işgal kuvvetleri için stratejik öneme sahip şehrimiz ve Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan en rahat ve güvenilir kapı Samsun’dan bağımsızlık meşalesini yakarak, Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar uzanan sürecin yolunu açmış; 19 Mayıs 1919’da bu kararla esarete boyun eğilmeyeceğini cesurca bütün dünyaya göstermiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası vatanımızın her köşesi işgal altındayken ve milletimiz zor koşullar içerisinde kurtuluş çareleri ararken; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Samsun’a ayak basarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış, tam 102 yıl önce tarihimizde dönüm noktası yaşanmıştır.

NAİL ÇİLER'İN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI

18 Mayıs 2021 Salı 21:58

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak gençlerimize armağan ettiği ve dünyada gençlere armağan edilen tek bayram olan 19 Mayıs; hiç şüphesiz geleceğimizi aydınlatan gençlerimizin fikir ve düşüncelerine verdiği önemin kanıtıdır. Her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı gençlerimiz; bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında bizleri başarıyla temsil ederek gururlandırmaktadırlar. Gebze Ticaret Odası olarak bizlerin de gençlerimizin yolunu açarak, hedeflerine ulaşmalarını sağlamakta yardımcı olmak amacımız olmuştur.



Bizlere gurur duyacağımız daha nice zaferler bırakan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, eşsiz mücadeleleriyle gönüllerimizde ölümsüzleşen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anar; fikirleriyle bizleri ileriye taşıyan gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutlarım.  Nice 19 Mayısları istikballeri pırıl pırıl gençlerimiz ile beraber sağlıkla, birlik ve beraberlik içinde kutlamak dileğiyle…

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