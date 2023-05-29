Gebze Gazetesi Ve Gazete Gebzede Yayınlanan Makalemiz





Https://Www.Gazetegebze.Com.Tr/Kose-Yazilari/Oyumuzu-Kullandik-Hayirli-Olsun.Html





28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Ikinci Tur Seçimleri Için Kocaeli Gebze Barış Öahallesi Yahya Kemal Beyatlı Ilkokulunda Oyumuzu Kullanarak Vatandaşlık Görevimizi Yerine Getirdik.

Seçimlerin Devlet Millet Ve Demokrasimize Hayırlı Olsun





Tari̇he Canli Şahi̇tli̇k

Oyumuz Kullanıp Vatandaşlık Görevimizi Yerine Getirdikten Sonra Yarım Yüz Yıldan Beri Yaptığımız Gazetecilik Ve Belgeselcilik Görevimizi De Yerine Getirip. An Itibari Ile Oy Kullandığım Okuldan Www.Devrialem.Tv Ve Www.Gebzegazetesi.Com Olarak Canlı Yayın Yaparak Demokrasi Tarihimize Canlı Şahitlik Yaparak Tarihe Not Düşüp Zamana Noterlik Yaptık.





Oy Verdi̇ği̇m Okuldan Canli Yayin

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Si̇yasi̇ Tari̇hi̇mi̇zde Çok Önemli̇ Yeri̇ Olan 28 Mayis 2023 Cumhurbaşkanliği Seçi̇mleri̇ne Canli Şahi̇tli̇k Yapmak





Demokrasi Seçimler Ve Siyasi Tarihimizde Birçok Ilklerin Yaşandığı 14 Ve 28 Mayıs 2023 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin Devlet Ve Milletimize Hayırlı Olmasını Diliyorum.

Seçimlerde Sandık Başına Gidip Oyumuzu Kullandıktan Sonra Bu Makaleyi Kaleme Alıyorum.

Sandıklar Henüz Açılmadı Seçim Sonuçları Ile Ilgili Yorumlarımı Ve Düşüncelerimi Yarın Ayrıntılı Bir Şekilde Kaleme Alacağım.





Sosyal Medya Paylaşimim





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Bi̇ri̇nci̇ Turda Yazdiğim Makale





Seçi̇mleri̇n Bi̇ri̇nci̇ Turu 14 Mayis 2023’Te Gebze Gazetesi̇ Www.Gebzegazetesi.Com

Belgeselci̇ni̇n Not Defteri̇ Köşesi̇nde Ve Gazete Gebze Https://Www.Gazetegebze.Com.Tr/ Da Yayinlanan Makalemi̇z





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Seçi̇mlerle İlgi̇li̇ 28 Mayis 2023 Tari̇hli̇ Gazete Manşetleri̇





Basin İlan Kurumuna Kayitli Ulusal Gazeteleri̇n Bi̇ri̇nci̇ Sayfa Manşetleri̇ İle 28 Mayis 2023 Cumhurbaşkanliği Seçi̇mleri̇ Haberleri̇

Gazeteler Ve Belgeseller Tarihin En Önemli Tanıkları Ve Belgeleridir. Seçimlerin Yapıldığı 28 Mayıs 2023 Tarihinde Yayınlanan Ulusal Gazetelerin Birinci Sayfalarında Yer Alan Haberlerini Sizlerle Paylaşmak Istiyorum.





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Halalarimizin Kiymeti̇ni̇ Bi̇leli̇m





Beni̇m İlk Hocam Okumama Vesi̇le Olan Tari̇h Bi̇li̇nci̇ Veri̇p Ki̇tap Ve Kütüphane Sevgi̇si̇ Aşilayan Halami 26. Vefat Yil Dönümünde Manevi̇ Kurucusu Olduğu İktav Kütüphanesi̇nde Rahmetle Andik





Rahmetli Halam Ve Ana Vekilim Fadime Kahraman’ın 27 Mayıs 1997 Tarihinde Vefatının 26.Yıl Dönümü Dolayısı Ile Manevi Kurucusu Olduğu İlim Kültür Tarih Ve Teknoloji Vakfı Kütüphanesinde Kitap Ve Kütüphane Sevgisi Ve Vakıf Ruhu Ile Rahmet, Dua, Saygı Özlem Ve Şükranla Andık.

1967 Yılında Bana Ilk Kitap Satın Alıp Hediye Eden Rahmetli Halamın Aziz Hatırası Için Gebze Gazetesi Ve Devri Alem Belgesel Tv Programı Olarak Iktav Kütüphanemizden Merhum Halamın Aziz Hatırası Anısına Yaptığımız Canlı Yayını Sizlerle Paylaşıyoruz.

Https://M.Facebook.Com/Story.Php?Story_Fbid=1244763312835328&Id=100004338481610&Mibextid=Qc1Gea









Halamin Mezari Başinda Dua





Rahmetli Halam Fadime Kahraman’ı 27 Mayıs 1997 Tarihinde Vefatının 26. Yılında Gebze Merkez Mezarlığında Kabri Başında Oğlum Ahmet Emirhan Ile Fatiha Okuyup Rahmetle Ve Dualarla Andık.

Https://M.Facebook.Com/Story.Php?Story_Fbid=739497747919446&Id=100004338481610&Mibextid=Qc1Gea









Halam İçi̇n Gi̇resun Espi̇ye Soğukpinar Beldesi̇ Şehi̇t İbrahi̇m Cami̇si̇nde Kuran Hatmi̇





Rahmetli Halam Adeta Canlı Bir Tarih Ağzı Dualı Vefa Ve Fedakârlık Abidesiydi. Babası İbrahim Birinci Dünya Harbine Giderken Çok Küçük Bir Çocuktu. Hayat Boyu Babası Yani Dedem İbrahim’in Şehit Olduğu Yerleri Görmek Istiyordu.

Şehit Babası İbrahim Adına Cami Yapılması İçin Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Köyü Gıranda Bağışladığı Yer Üzerine Yapılan Şehit İbrahim Camisinde Halamın Vefat Yıl Dönümü Öncesi Okunan Kuran Hatmi 26 Mayıs Cuma Günü Duası Okunup Rahmetle Anıldı.

Rahmetli Halamın Şahsında Ebediyete Göçen Tüm Halaların Ruhu İçin El Fatiha..



