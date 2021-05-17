ÖZGÜR KUDÜS İÇİN NÖBETTEYİZ!

Ramazan ayının başından itibaren, İsrail polisi ve fanatik Yahudiler, Şam Kapısı'nda Filistinlilerin akşamları iftar düzenlemesini engelliyor ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini işgal ediyor.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları sonrası çıkan çatışmalarda

yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu ve yaralandı. İşgalci İsrail polisleri

Filistinlilerin üzerine göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırarak

yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlıyı yerlerde sürükleyerek yaralanmalarına sebep oldu.

73 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler,

İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara

rağmen bu Siyonist işgalciler, Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya ve Gazze’ye saldırmaya

ve toprakları işgal etmeye devam etmektedir.

Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail’in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya

İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek

insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail’e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür

oluncaya kadar devam edecektir.

Hatırlatmak isteriz ki İsrail’in işlemiş olduğu suçlar bitmek bilmiyor. Birleşmiş

Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası

kararlara rağmen işgalci İsrail hiçbir hukuku tanımayarak, saldırmaya ve işgal

etmeye devam ediyor.

Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinliler,

haklarını savunmak için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya ve ümmetin onurunu

korumaya devam ediyorlar. İşgalci İsrail ise bu eylemlerde ateş açıp masum insanlara,

çocuklara, kadınlara, yaşlılara saldırdığı yetmezmiş gibi tüm bu olayların dünyaya

aktarılmasını sağlayan basın mensuplarına da orantısız güç kullanıyor.

Filistin davamız, bir insanlık mücadelesi olduğu kadar Kudüs’te çalınan hakların

iadesi davasıdır. Nitekim ilk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948

yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist

İsrail ve ABD, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı

olarak başkent yapmak istemektedir. Kim, hangi kararı alırsa alsın Kudüs bizimdir!

Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün

Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi

her inanç için o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Bizler buradan

Kudüs’ü ve Filistin halkını asla yalnız bırakmayacağımızı herkese haykırıyoruz.

Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz

uygulamalarına karşı sesimizi yükselterek haykırıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs

sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası

mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve

işgali durdurmaya çağırıyoruz.

Son olarak herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça

göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya

koymalıdır. Terör devleti İsrail, 73 yıldır yürüttüğü bu hukuksuz işgal hareketi

ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında

hapsedilmeli ve hesap verir bir hale getirilmelidir.

Her ne kadar yaşam mücadelesi verilen Filistin topraklarında, Siyonist rejimin baskısı

sebebiyle başta Müslüman coğrafyası olmak üzere insanlığın en temel haklarından

olan sağlıklı haber alma hakkı ihlal edilse dahi, sınır tanımayan İsrail’in, Gazze’nin

batısındaki Er-Rimal kentinde uyarıda bulunmaksızın düzenlediği hava saldırılarıyla

birlikte çok sayıda apartman dairesinin yıkıldığı ve bu netice itibariyle de ağır yaralı

hasta sayımızın 1225’e, şehit sayımızın ise 181 yükseldiği, şehitlerimizin 52

tanesinin çocuklardan, 31 tanesinin ise kadınlardan oluştuğu çeşitli haber

kaynaklarından bizlere aktarılmıştır.

Bu nedenle unutulmamalıdır ki KUDÜS BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR! Mescid-

i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi

için, yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Kudüs, Mescid-i Aksa,