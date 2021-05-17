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ÖZGÜR KUDÜS İÇİN NÖBETTEYİZ!

Ramazan ayının başından itibaren, İsrail polisi ve fanatik Yahudiler, Şam Kapısı'nda Filistinlilerin akşamları iftar düzenlemesini engelliyor ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini işgal ediyor.

ÖZGÜR KUDÜS İÇİN NÖBETTEYİZ!

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:19

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları sonrası çıkan çatışmalarda
yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu ve yaralandı. İşgalci İsrail polisleri
Filistinlilerin üzerine göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırarak
yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlıyı yerlerde sürükleyerek yaralanmalarına sebep oldu.
73 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler,
İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor.
Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara
rağmen bu Siyonist işgalciler, Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya ve Gazze’ye saldırmaya
ve toprakları işgal etmeye devam etmektedir.
Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail’in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya
İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek
insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail’e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür
oluncaya kadar devam edecektir.
Hatırlatmak isteriz ki İsrail’in işlemiş olduğu suçlar bitmek bilmiyor. Birleşmiş
Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası
kararlara rağmen işgalci İsrail hiçbir hukuku tanımayarak, saldırmaya ve işgal
etmeye devam ediyor.
Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinliler,
haklarını savunmak için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya ve ümmetin onurunu
korumaya devam ediyorlar. İşgalci İsrail ise bu eylemlerde ateş açıp masum insanlara,
çocuklara, kadınlara, yaşlılara saldırdığı yetmezmiş gibi tüm bu olayların dünyaya
aktarılmasını sağlayan basın mensuplarına da orantısız güç kullanıyor.
Filistin davamız, bir insanlık mücadelesi olduğu kadar Kudüs’te çalınan hakların
iadesi davasıdır. Nitekim ilk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948
yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist
İsrail ve ABD, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı
olarak başkent yapmak istemektedir. Kim, hangi kararı alırsa alsın Kudüs bizimdir!
Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün
Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi
her inanç için o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Bizler buradan
Kudüs’ü ve Filistin halkını asla yalnız bırakmayacağımızı herkese haykırıyoruz.
Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz
uygulamalarına karşı sesimizi yükselterek haykırıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs
sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası
mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve
işgali durdurmaya çağırıyoruz.
Son olarak herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça
göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya
koymalıdır. Terör devleti İsrail, 73 yıldır yürüttüğü bu hukuksuz işgal hareketi
ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında
hapsedilmeli ve hesap verir bir hale getirilmelidir.
Her ne kadar yaşam mücadelesi verilen Filistin topraklarında, Siyonist rejimin baskısı
sebebiyle başta Müslüman coğrafyası olmak üzere insanlığın en temel haklarından
olan sağlıklı haber alma hakkı ihlal edilse dahi, sınır tanımayan İsrail’in, Gazze’nin
batısındaki Er-Rimal kentinde uyarıda bulunmaksızın düzenlediği hava saldırılarıyla
birlikte çok sayıda apartman dairesinin yıkıldığı ve bu netice itibariyle de ağır yaralı
hasta sayımızın 1225’e, şehit sayımızın ise 181 yükseldiği, şehitlerimizin 52
tanesinin çocuklardan, 31 tanesinin ise kadınlardan oluştuğu çeşitli haber
kaynaklarından bizlere aktarılmıştır.
Bu nedenle unutulmamalıdır ki KUDÜS BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR! Mescid-
i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi
için, yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Kudüs, Mescid-i Aksa,
Gazze ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz.
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