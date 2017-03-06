REAL TABELASI ÜZERİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

İzmit'te Işık C. (29) intihar etmek amacıyla Real Alış Veriş Merkezi'nin tabelasının üzerine çıktı. Şahsın daha önce 2 kez yine aynı yerden intihar teşebbüsü engelenmişti. Polis ve çevrede bulunan vatandaşlar şahsı ikna çabalarına devam ediyor. Kocaeli İtfaiyesi olay yerine sevk edildi... İntihara kalkışan Işık C.'nin geçtiğimiz yıl eşinden boşandığı, ailesiyle sorunlarının bulunduğu ve borçları olduğu biliniyordu.









Kaynak Kocaeli Gazetesi