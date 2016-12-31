GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sağlık Bakanlığı 16 bin Personel Alacak. İşte Şartlar!

Sağlık Bakanlığı, 2017'de eleman bulunmasında güçlük çekilen yerlerde 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.

Sağlık Bakanlığı 16 bin Personel Alacak. İşte Şartlar!

31 Aralık 2016 Cumartesi 20:41

Sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2017'de uygulanmak üzere belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Buna göre, eleman bulunmasında güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2017'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 

Sağlık Bakanlığınca belirlenen pozisyonlarda acil sağlık hizmetlerinde 220, ilçe sağlık müdürlüklerinde 60, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim hastanelerinde bin 886, entegre ilçe hastanelerinde 958, yataklı tedavi kurumlarında 10 bin 500, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre ilçe hastanelerinde 422, halk sağlığı laboratuvarlarında 34, toplum sağlığı merkezlerinde 920, sağlık evlerinde bin olmak üzere 16 bin sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılacak. 

İstihdam edilecek personelden 8 bin 274'ü uzman tabip, 6 bin 669'u tabip, bin 3'ü ebe, 45'i sağlık memuru ve 5'i hemşirelerden oluşacak. Ayrıca, birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edilecek. 

Personel istihdamında zorluk çekilen yerlerde gönüllülük esasına göre devamlı sağlık hizmeti sunumu sağlanmış olacak. 
Kaynak : AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
GazeteGebzeKocaeliIstihdamPersonelSağlık Bakanlığı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Kocaeli'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Kocaeli'de
Sedaş'tan planlı elektrik kesintisi Sedaş'tan planlı elektrik kesintisi
Osmangazi Köprüsü'nün ücreti değişti! Osmangazi Köprüsü'nün ücreti değişti!
Zorunlu Kış Lastiğinde Zamlı Tarife! Zorunlu Kış Lastiğinde Zamlı Tarife!
Kar Timleri 24 saat Görev Başında! Kar Timleri 24 saat Görev Başında!
Zarar büyük! Zarar büyük!
Yukarı Çık

banner188

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Kocaeli'de
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindik Mahallesinde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da elektrik kesintilerine neden...

Haberi Oku