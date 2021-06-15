Sarı Cami Meydan Projesi Başkan Büyükgöz’ün Takibinde

CAMİİ İNŞATINA BAŞLANACAK

Sarıcami Meydan Düzenleme projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yıkım, moloz kaldırma, fore kazık işlemlerinin akabinde bodrum kat, kapalı otopark ve meydan kotunun betonarme işlemlerinin tamamlandığı Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenleme Projesi’nde cami bölümü safhasına gelindi. Çalışmaların hızla devam ettiği proje alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

SOSYAL DONATI ALANLARI

Toplam 4 bin 370 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan proje kapsamında yer alacak cami 1500 kişilik cemaat kapasitesine sahip olacak. Çalışmaların hızla devam ettiği Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenleme Projesi’nde; kültürel satış birimleri, derslikler, Kur’an kursu, taziye evi, abdesthane ve wc gibi donatılar da yer alacak.

















