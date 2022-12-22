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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİNİ 108. YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE ANIYORUZ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİNİ 108. YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE ANIYORUZ

22 Aralık 2022 Perşembe 21:19

 SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİNİ 108. YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE ANIYOR  www.gebzegazetesi.com da YAZDIĞIMIZ HABERİ PAYLAŞIYORUZ 
http://www.gebzegazetesi.com/genel/sarikamis-sehitleri-harekatin-108inci-yilinda-anilacak-h47604.html

KAFKAS CEPHESİ VE SARIKAMIŞ HAREKATI İLE İLGİLİ 20 YIL ÖNCE BAŞLADIĞIMIZ ARAŞTIRMA VE BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR 
BUGÜNE KADAR ÇEKTİĞİMİZ BELGESELLER BİR ÇOK TV KANALINDA YAYINLANIYOR 

Sarıkamış da Çektiğimiz bazı Belgesellerimiz 

http://www.iktav.com/…/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgesel…/https://m.youtube.com/watch?v=k6cDpkn7_Vshttps://m.youtube.com/watch?v=DvzXV6rXQU8https://m.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8https://m.youtube.com/watch?v=qxBhfgnsI20

Sarıkamış dan Sibirya Esir kamplarına gidip şehit olan Mehmetçikleri belgeselini çektik

https://m.youtube.com/watch?v=n-DQzEXfIso

TRT De Danışmanlığını yaptığım Kafkas Cephesi beyaz savaş belgeseli halen TRT de yayınlanıyor 

http://www.iktav.com/2019/07/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgeselini-izlediniz-mi/

SARIKAMIŞ HAREKATININ YILDÖNÜMÜ DOLAYISI PROF DR BİNGÜR SÖNMEZ HOCA YA GÖNDERDİĞİ HEDİYE KİTAP İÇİN TEŞEKKÜRLER 

http://www.gebzegazetesi.com/genel/unlu-kalp-cerrahinin-sarikamis-kafkas-cephesi-kitabi-yayinlandi-h47544.html

20 yıldan beri kendisini Sarıkamış şehitleri nin duyurulmasına adaya ve Sarıkamış’ın tarihi milli parka ilan edilmesinde büyük katkısı olan Bingür bey ile Sarıkamış da 20 yıl önce çektiğimiz belgesel halen tv kanallarında halen yayınlanıyor 
https://fb.watch/gMcFACfAdJ/

20 yıl önce Sarıkamış Allahüekber ve soğanlı Dağlarında birlikte belgesel çektiğimiz Bingür hoca İle son olarak 7 Kasım da Karadeniz Ereğli’de birlikte olmuş Bingür beye Sakarya Meydan savaşı İle ilgili kitabımızı hediye etmiştim

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2431134297041163&id=100004338481610&mibextid=ziJpKh

SARIKAMIŞ BÖLGESİNNDE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA YAZIMIZ 
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=34749
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