SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİNİ 108. YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE ANIYORUZ

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİNİ 108. YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE ANIYOR

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da YAZDIĞIMIZ HABERİ PAYLAŞIYORUZ



http://www.gebzegazetesi.com/genel/sarikamis-sehitleri-harekatin-108inci-yilinda-anilacak-h47604.html





KAFKAS CEPHESİ VE SARIKAMIŞ HAREKATI İLE İLGİLİ 20 YIL ÖNCE BAŞLADIĞIMIZ ARAŞTIRMA VE BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

BUGÜNE KADAR ÇEKTİĞİMİZ BELGESELLER BİR ÇOK TV KANALINDA YAYINLANIYOR



Sarıkamış da Çektiğimiz bazı Belgesellerimiz





http://www.iktav.com/…/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgesel…/https://m.youtube.com/watch?v=k6cDpkn7_Vshttps://m.youtube.com/watch?v=DvzXV6rXQU8https://m.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8https://m.youtube.com/watch?v=qxBhfgnsI20





Sarıkamış dan Sibirya Esir kamplarına gidip şehit olan Mehmetçikleri belgeselini çektik





https://m.youtube.com/watch?v=n-DQzEXfIso





TRT De Danışmanlığını yaptığım Kafkas Cephesi beyaz savaş belgeseli halen TRT de yayınlanıyor





http://www.iktav.com/2019/07/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgeselini-izlediniz-mi/





SARIKAMIŞ HAREKATININ YILDÖNÜMÜ DOLAYISI PROF DR BİNGÜR SÖNMEZ HOCA YA GÖNDERDİĞİ HEDİYE KİTAP İÇİN TEŞEKKÜRLER





http://www.gebzegazetesi.com/genel/unlu-kalp-cerrahinin-sarikamis-kafkas-cephesi-kitabi-yayinlandi-h47544.html





20 yıldan beri kendisini Sarıkamış şehitleri nin duyurulmasına adaya ve Sarıkamış’ın tarihi milli parka ilan edilmesinde büyük katkısı olan Bingür bey ile Sarıkamış da 20 yıl önce çektiğimiz belgesel halen tv kanallarında halen yayınlanıyor



https://fb.watch/gMcFACfAdJ/





20 yıl önce Sarıkamış Allahüekber ve soğanlı Dağlarında birlikte belgesel çektiğimiz Bingür hoca İle son olarak 7 Kasım da Karadeniz Ereğli’de birlikte olmuş Bingür beye Sakarya Meydan savaşı İle ilgili kitabımızı hediye etmiştim





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2431134297041163&id=100004338481610&mibextid=ziJpKh





SARIKAMIŞ BÖLGESİNNDE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA YAZIMIZ

