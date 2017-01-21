Şebinkarahisarlılar Yemekte Buluştu!

Dernek yönetim kurulumuzun organize ettiği "Kocaeli'de Şebinkarahisar Nerede" Konulu birlik beraberlik ve dayanışma yemeği Eskihisar Hisartepe Restaurant'da yoğun katılım ile gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI



Davetliler arasında yer alan Gebze Ticaret Odası Başkanı Sn. Nail ÇİLER, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Sn. Şahin YILANCI, Gebze Eski ISU Koordinatörü Sn. Mahmut YANDIK,

Geçtiğimiz dönem Giresun milletvekili adayı aynı zamanda ŞebinSiad başkanı Sn. Bora KILIÇ,

İstanbul Şebinkarahisarlılar Dernek Bşk. Sn. Mehmet ŞİMŞEK ve yönetim kurulu üyeleri,

Çok sayıda değerli iş adamımız ve yine davetliler arasında yer alan Şebinkarahisarımızın köy ve mahalle dernek başkanları bu özel günde bir araya geldiler.





BAŞKAN KATILIMDAN MEMNUN KALDI



Açılış konuşmasını yapan dernek başkanımız Sn.İlhan Avutman Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek tüm davetlileri selamladı. Yoğun katılımları ve Kocaeli Şebinkarahisar derneğine yer kazandırılmasıyla ilgili yaptıkları fedakarlıklarından ötürü tüm davetlilere teşekkür eden AVUTMAN, Birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız mesajını iletti.



YILANCI, YİNE YALNIZ BIRAKMADI



Hemen her platformda Şebinkarahisarlı hemşehrileriyle aynı ortamda olmaya özen gösteren Şebinkarahisar Bld. Başkanı Sn. Şahin YILANCI, Hemşehrilerini selamlayarak sözlerine başlarken derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve yapılan çalışmalardan son derece memnun kaldığını belirterek Şebinkarahisar'a kadar gelerek kendisini bu etkinliğe davet eden İlhan AVUTMAN ve yönetimine teşekkür ederek başarılar diledi.



ÇİLER, MEMNUN AYRILDI



Özel davet üzerine katılım sağlayan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail ÇİLER, Şebinkarahisarlılar ile beraber olmaktan dolayı son derece memnun kaldığını bir aksilik olmazsa 19 Mayıs etkinliklerinde Şebinkarahisar'a gitmek ve misafir olmayı arzuladığını belirtirken çalışmalarından ve nazik davetlerinden dolayı yönetim kurulumuza teşekkür etti.

Ayrıca Giresun dernekler arası futbol turnuvası etkinliği için sponsor arayışında olan Gençlik kolları futbol takımımıza en büyük destek ÇİLER' den geldi.

ÇİLER, Futbol takımımızın formasına sponsor oldu. Bizde gençlik kollarımıza böylesine güzel bir jest yapan Sn Nail ÇİLER' e teşekkürlerimizi sunuyoruz.



