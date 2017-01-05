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Sedaş Kesintileri değerlendirdi!

TES-İŞ Sendikası Sakarya Şubesi’nin Yönetim Kurulu Şube Başkanı görevinde bulunan İrfan Kabaloğlu son dönemde yaşanan elektrik arızaları ve kesintileri hakkında yaptığı açıklamalar sırasında çok ayrıntılı bilgiler verdi. Kabaloğlu, “İzmit'in üst taraflarında şehirler arası nakil hatları var.

Sedaş Kesintileri değerlendirdi!

05 Ocak 2017 Perşembe 10:42

İstanbul'a elektriği Anadolu tarafından bu hatlar taşıyor. Dilovası'nın, Hereke'nin, İlimtepe'nin yukarılarından geçen bu hatlar, 380 bin kilovolt'luk. Yani en yüksek elektrik hattı bunlar. Tepeören dediğimiz bu bölgede önceki gün iş kazası meydana geldi. TEİAŞ'ın üç personeli, tamir etmeye çalıştıkları yüksek gerilim hatları üzerinde yaralandı. Düşmediler ama 25 metre yükseklikte önemli tehlike atlattılar. Mesela birinin kaburgaları kırıldı. Diğerlerinde ezilmeler var. Ve şu an Gebze'deki hastanelerde tedavi altındalar. Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan da yanımızdaydı. Yaralanan arkadaşları birlikte ziyaret ettik. Bakan bey üç arkadaşımızla görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti. İşin bu kısmını da bilmenizi istedim.”dedi.

SEDAŞ'TA TAŞERON YOK Kİ!

Elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi ile ilgili eleştiriler genel anlamda haksız sayılmaz. Ancak SEDAŞ için böyle bir durum söz konusu değil. 2013'e kadar burada da taşeron çalışıyordu. Ama bu tarihten sonra bizim de ısrarlarımız neticesinde bütün taşeronlar kadroya alındı. SEDAŞ'ın bakım ekipleri de var. Düzenli bakımlar da yapılıyor. Ama bu sefer başka oldu. Ben 30 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Ama şimdiye kadar böyle bir buzlanma görmedim. Daha önceki yıllarda da bu kadar kar yağışı olurdu. Hatta daha fazla yağdığı zamanlar da oldu. Ama bu kadar buz yükü oluşmuyordu. Zaten bizim için önemli olan kar yağışı değil, buz yüküdür. Kar yağışı sadece arıza bölgesine ulaşmamızı geciktirir, o kadar.

Uzayan ağaç dallarını kesersin, izolasyonunu sağlarsın, telini gerersin, bakım odur. Ama burada kar öyle bir yağdı ki, koskoca direk buz yükünden dolayı kırıldı. Bakım yapsan ne olur? Amerika'da da olur bu tür sıkıntılar. Direkler kırılabilir.

 

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