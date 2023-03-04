Seddar Yavuz’ un Berat Kandili Mesajı

Üç ayların manevi havası içerisinde idrak edeceğimiz kutsal gecelerden biri olan ve bizlere Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili’ne, milletçe bir kez daha erişmenin mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz.





Berat Kandili; Allah'ın bütün kullarına rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, dualarına karşılık verdiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri kat be kat mükâfatlandırdığı mübarek gecelerden birisidir. Yapılan duaların, Cenab-ı Mevla'ya arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umudu, huzuru müjdeleyen bu geceler; ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza kendimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamız, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.





06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş, Ülkemizi yasa boğan ve derin etkisi altına alan depremlere karşı birlik ve beraberlik içinde Devlet, millet el ele vererek STK’larla, iş insanları ve hayırseverlerimizle birlikte depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için ciddi bir mücadele yürütmekteyiz.





Bu vesile ile her zaman yanımızda ve destekçimiz olan Kaymakamlarımıza, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan ve çalışanlarına, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Limanlarımızın yönetim ve üyelerine, iş adamlarımıza, STK’larımıza, hayırseverlerimize, emeği ve katkısı bulunan herkese yürekten teşekkür ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.





İnanıyorum ki Aziz Milletimizle birlikte mücadele edecek, yaralarımızı birlikte saracak ve sağlıklı yarınlarımızı birlikte yeniden inşa edeceğiz.





Biz Müslümanların, Yüce Allah’ın bağışlamasıyla günahlardan arınmayı beklediğimiz, kutlu bir zaman dilimi olan bu gecenin, başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığın huzur ve kurtuluşuna, millî birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, tüm Kocaelili hemşehrilerimin ve İslam âleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum.









Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi



