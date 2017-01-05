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Şehidimiz Son Yolcuğuna Uğurlandı!

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Şimşek'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Şehidimiz Son Yolcuğuna Uğurlandı!

05 Ocak 2017 Perşembe 15:51

Şehit Şimşek için öğle namazına müteakip, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Törene, şehidin babası Mustafa Şimşek, annesi Nazile Şimşek, kardeşleri ve yakınları, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile vatandaşlar katıldı. 

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırmasının ardından, şehidin cenazesi top arabasına konuldu. 

Top arabası, şehidin ailesi ve yakınları ile devlet protokolünün oluşturduğu kortej eşliğinde avludan ayrıldı. Daha sonra askerler tarafından cenaze aracına alınan Şimşek'in cenazesi, defnedilmek üzere Çankaya'ya bağlı Kömürcü Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. 

Şimşek'in naaşını taşıyan cenaze aracı camiden ayrılırken, şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. 


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