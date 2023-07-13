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Şehidimiz var Kocaeli!

Kocaeli’de ikamet eden Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan sözleşmeli er Erdem Kavlak tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehidimiz var Kocaeli!

13 Temmuz 2023 Perşembe 13:13

 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın şehit olduğunu duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Temmuz'da meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Kavlak'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı. ​​​​​​​

Şehit asker Kavlak’ın Kocaeli’de ikamet ettiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “İlimizde ikamet eden kahraman Mehmetçiğimiz Erdem Kavlak, Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan , ailesine, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” diye belirtti. Erdem Kavlak, Sivas’ta toprağa verilecek.

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