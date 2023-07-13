Şehit asker Kavlak’ın Kocaeli’de ikamet ettiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “İlimizde ikamet eden kahraman Mehmetçiğimiz Erdem Kavlak, Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan , ailesine, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” diye belirtti. Erdem Kavlak, Sivas’ta toprağa verilecek.
Şehidimiz var Kocaeli!
Kocaeli’de ikamet eden Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan sözleşmeli er Erdem Kavlak tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.