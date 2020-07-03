Şehitlik Parkı yenilendi

03 Temmuz 2020 Cuma 20:30
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yeni ve modern parklar sözü doğrultusunda çalışmalar yapan park bahçeler müdürlüğü, Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Şehitlik Parkında yenileme çalışmasını tamamladı. 1600 metrekare alanı bulunan parkta vatandaşlara daha ferah, huzurlu ve modern bir ortam sunmak için bir süredir çalışmalar yapan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yürüyüş yolu, aydınlatma, rulo çim, otomatik sulama ve oyun grubunu yenilediği parka modern bir görünüm kazandırdı.
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