Şekerpınar Bilgievi Ve Çocuk Kulübü'nde Kayıtlar Başladı

Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda çalışmalarına başlanan ve yapımı tamamlanan Şekerpınar Bilgievi’nde kayıt süreci başladı. Kompleks yapısıyla mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek olan Şekerpınar Bilgievi’nin giriş katında Aile Sağlığı Merkezi de yer alıyor. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin hayata geçirdiği Şekerpınar Bilgi Evi, mimarisi ve içeriği ile sıcak bir eğitim yuvası olacak.

Kayıt sürecinin başladığı Çayırova Belediyesi tarafından duyurulurken, Şekerpınar Bilgievi ve Çocuk Kulübü’nde 2. sınıftan, 8. sınıfa kadar olan çocuklara temel ders eğitimi verilecek. Bilgievine kayıt yaptıran gençler, Türkçe, Matematik, İngilizce, Sosyal Bilimler ve Fen Bilgisi alanında eğitim alacak. Çocuk Kulübü’nde ise 2018 doğumlu çocuklara okul öncesi eğitim verilecek.

Çevre düzenlemesiyle Şekerpınar Mahallesi için bir cazibe merkezi haline gelen Şekerpınar Bilgievi’nde öğrencilere ve velilere yönelik kurslar da yer alacak. Öğrencilere yönelik sanat kurslarında, bağlama, gitar, melodika, resim, satranç, piyano, keman ve drama yer alırken, velilere yönelik kurslarda ise pilates, bağlama, okuma-yazma, dikiş ve Kur’an-ı Kerim eğitimi yer alıyor.

İHA