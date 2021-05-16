SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMUNUN ÇAĞRISI İLE İLÇELERİMİZDE FİLİSTİN ŞEHİTLERİ İÇİN GIYABÎ CENAZE NAMAZI KILINDI

İsrail Terör Devletinin Filistin Şeyh Cerrah Mahallesinde meskûn Filistinlilerin evlerini işgal etmesi ve İsrailli teröristleri yerleştirme girişimi ile başlayan direniş tüm Filistin sathına yayıldı. Her Ramazan’da olduğu gibi İsrail Terörizmi vahşete dönüşerek milyonlarca insanın üstüne bombalar yağdırdı. Çoğu; Kadın, Çocuk ve Yaşlılar olmak üzere Onlarca masum sivil şehit olurken, çoğu ağır olmak üzere binlerce yaralı olması sebebiyle şehitlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Hastane yolları F16 uçaklarıyla vuruldu. Günlerdir Filistin; havadan, karadan ve denizden vuruluyor. Filistin’de basının haber yapmak için bulunduğu binalar İsrail terör saldırıları ile vurulurken Freedom House’ın yayınladığı “Basın Özgürlüğü” raporunda İsrail’in 88. Türkiye’nin 154. Sırada yer alması İsrail Terörüne uluslararası kuruluşların destek verdiği düşüncesini güçlendiriyor.