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TDBB Kadın Yerel Yöneticileri İlimize Geliyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Yerel Yönetimlerde Kadın ve Aile Çalışmaları’nı yakından incelemek üzere Azerbaycanlı kadın yerel yöneticiler, ilimizi ziyaret edecek.

TDBB Kadın Yerel Yöneticileri İlimize Geliyor

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:54

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Azerbaycanlı kadın yerel yöneticileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesini yakından incelemek için 25 Temmuz Çarşamba günü ilimize geliyor.

 

GENİŞ BİLGİ AKTARILACAK

Azerbaycanlı kadın yöneticilere Kocaeli’ndeki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kadın hizmetleri ve çalışmalarını inceleme fırsatı bulacaklar. Yapılan çalışmalarla ilgili geniş bilgi aktarılacak. ziyaret kapsamında ayrıca kadın yöneticiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa standartları üzerinde inşa ettiği spor tesislerini de yakından görecek.

 

 

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Anahtar Kelimeler
Ibrahim KaraosmanoğluKocaeliTDBB
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