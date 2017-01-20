Tır Minibüse Çarptı,Yalova Yolu Kapandı!

Alınan bilgiye göre, Yekta Şeliker idaresindeki 34 HK 9477 plakalı tır, D-130 karayolu Kullar Varyant Köprüsü Yalova istikametinde Erol Pekin'in kullandığı 41 P 3752 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Pekin, 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunun Yalova istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda araç kuyruğu oluştu.
Karayolu ekiplerinin, vinç ve çekici yardımıyla kazaya karışan araçları yoldan kaldırmasının ardından, karayolu ulaşıma açıldı.