Trafik Kazası: 6 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle panelvan tipi iki aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kandıra’dan İzmit istikametine giden Rafet Şahin (60) idaresindeki panelvan tipi araç ile karşı yönden gelen Adem Tetik (46) yönetimindeki panelvan araç, Palazaoğlu mevkisi D-605 karayolunda çarpıştı.Kazada, araç içerisindeki sürücü Adem Tetik'in çocukları Miraç Tetik (5) ve Mehmet Tetik (9) ile eşi Ömür Tetik ve kayınvalidesi Sabahat Acar, diğer araç sürücüsü Rafet Şahin ve yanındaki Ferya Sahur yaralandı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Öte yandan, kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.KOCAELİ (AA)