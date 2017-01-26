GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafik Kazası: 6 yaralı

- Kar yağışı nedeniyle panelvan tipi iki aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

Trafik Kazası: 6 yaralı

26 Ocak 2017 Perşembe 22:23

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle panelvan tipi iki aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. 
 Alınan bilgiye göre, Kandıra’dan İzmit istikametine giden Rafet Şahin (60) idaresindeki panelvan tipi araç ile karşı yönden gelen Adem Tetik (46) yönetimindeki panelvan araç, Palazaoğlu mevkisi D-605 karayolunda çarpıştı.
Kazada, araç içerisindeki sürücü Adem Tetik'in çocukları Miraç Tetik (5) ve Mehmet Tetik (9) ile eşi Ömür Tetik ve kayınvalidesi Sabahat Acar, diğer araç sürücüsü Rafet Şahin ve yanındaki Ferya Sahur yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

 
Öte yandan, kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

KOCAELİ (AA)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiçayırovaDaricaBelediyeKocaeliEğitimKartepeKaramürselBallıkayaMuallimköyDerince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vapur seferleri iptal edildi Vapur seferleri iptal edildi
Kocaeli'de Zorlu Kış Şartları! Kocaeli'de Zorlu Kış Şartları!
Büyükşehir Teyakkuza Geçti! Büyükşehir Teyakkuza Geçti!
Dilovası’na Sheraton Otel geliyor... Dilovası’na Sheraton Otel geliyor...
OSB Köprülü Kavşakları hizmete giriyor OSB Köprülü Kavşakları hizmete giriyor
İŞKUR’a 97 bin 33 başvuru İŞKUR’a 97 bin 33 başvuru
Yukarı Çık

Vapur seferleri iptal edildi
Kocaeli Toplu Taşıma tarafından yapılan açıklama ile bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Haberi Oku