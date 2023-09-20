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Vali Yavuz, Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali Seddar Yavuz, Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek personel ile bir araya geldi.

Vali Yavuz, Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti

20 Eylül 2023 Çarşamba 17:11


 
İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Özel Harekât Şube Müdürü Rıfat Dörcü tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz’a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın eşlik etti. 
 
Tören mangasını selamlayan Vali Yavuz beraberindekiler ile birlikte toplantı salonuna geçtiler. 
 
Personelle bir araya gelen Vali Yavuz yapmış olduğu açıklamalarında: “Sizlerin kahramanlıkları ve fedakârlığını bizatihi görmüş alanda da yıllarca çalışmış birisi olarak sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ayağınıza taş değmesin. Allah size kolaylıklar nasip etsin. Başta terörle mücadele, Hendek, Çukur, 15 Temmuz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyük sınavlarla karşılaştığı dönemlerde her daim yanımızda, devletinin yanında, devletine sadakatle bağlı bir özel harekât gördük. Sizleri yakinen tanımaktayım. Milletimiz size güveniyor. Bizim görevimiz de elbette sizin ihtiyaç ve sorunlarınıza ilgi duymak, sizleri kendi evlatlarımız gibi görmektir. Burada gerçekten iyi bir aile ortamı olduğunu memnuniyetle müşahede ettim.”
 
Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle yakından ilgilendiklerini, onlarla sık sık bir araya gelmeye gayret ettiklerini belirten Vali Yavuz sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Şehitlerimizin emanetleri, gazilerimiz ve aileleri ben ve eşim, vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız tarafından belli aralıklarla ziyaret ediliyor. Sadece ziyaret edilmiyor sıkıntısı olanların sıkıntılarını çözüyoruz. Devletimizin sunduğu imkanların dışında bizim yaptığımız farklı yardımlar da var. Hizmet ederken çalışırken kimsenin gözü arkada olmasın. Bu devletin gerçekten imanlı, ihlaslı, Türk Devletine ve milletine gönülden bağlı, sevdalı sizin gibi evlatları var. Allah saçınızın teline zarar getirmesin, yolunuz bahtınız açık olsun. Allaha emanet olun.” dedi. 
 
Hizmet alanlarında yapılan inceleme ve yapılan istişarelerin ardından program sona erdi. 
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