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Yaya Önceliğimizdir’ diyen Vali Yavuz, Kırmızı Çizgiyi Çekti

İçişleri Bakanlığı’nın yaya güvenliği ve önceliği için “30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması kapsamında bugün Cumhuriyet Parkı Kavşağında Vali Seddar Yavuz ’un katılımlarıyla “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliği gerçekleştirildi.

Yaya Önceliğimizdir' diyen Vali Yavuz, Kırmızı Çizgiyi Çekti

30 Mart 2021 Salı 19:56

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