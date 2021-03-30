Yaya Önceliğimizdir’ diyen Vali Yavuz, Kırmızı Çizgiyi Çekti

2019 yılında başlatılan yaya önceliği sürecinin devamı niteliğinde olarak 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan ve ilimizde de Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte; yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini en üst düzeye çıkarmayı ve bu alanda yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amaçlanmıştır.



Bu kapsamda Cumhuriyet Parkı Kavşağında gerçekleştirilen etkinlikte Vali Seddar Yavuz’a Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı ve ilgili Daire Müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar eşlik etti.



"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Cumhuriyet Parkı Kavşağındaki yaya geçidinin bir kısmını boyayan Vali Seddar Yavuz, daha sonra öğrenciler ile birlikte yaya geçidinden geçerek vatandaşlara örnek oldular.

Sürücü ve yayalara “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” broşürlerini dağıtan Vali Yavuz, duyarlı olunması konusunda hatırlatmalarda bulunarak, farkındalık oluşturdu.



Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz: “2019 yılı içerisinde ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmiş, trafikte yaya önceliği kampanyası hayata geçirilmişti. Özellikle yayalarımızın can güvenliğinin sağlanması bakımından bu kampanya çok kıymetli bir kampanya olmuş ve toplumdaki bilinç seviyesi oldukça artmıştır. Bugün itibariyle de ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ faaliyetiyle şu anda sahadayız ve tüm toplumumuzu yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeye davet ediyoruz. Çünkü yaya geçitlerinden ya da yayalardan kaynaklanan ölüm oranlarını aşağıya indirmek istiyoruz. Toplumumuzun bilinciyle de bunu başaracağımıza inanıyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu konuda eğitilmesi, siz değerli basın mensuplarının bu konuya eğilmesi başarımızı arttıracaktır.” diyerek toplumu duyarlı davranmaya ve hassas olmaya davet etti.







