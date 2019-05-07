Kocaeli Valiliği Kamur Kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller için yazlık kıyafet uygulamasına geçiş bildirisi yayınladı.

Bildiriye göre;



Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetlilerinin 15.05.2019 tarihinden itibaren yazlık kıyafet uygulamasına geçilecektir.

Bürolarda görevli bayan ve erkek personel 25 Ekim 1982 gün ve 17849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ve bu yönetmeliğin 5’nci maddesinin (a) bendinde yapılan ve 03 Ocak 2002 tarih ve 24629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe uygun kılık-kıyafetle çalışabileceklerdir.

Resmi elbise (Üniforma) giymek zorunda olanlar, ilgili kurum ve kuruşluların özel yönetmeliklerine belirtilen usul ve esaslara tabidir.