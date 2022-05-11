Yemek Takımı Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Sofraların vazgeçilmez elemanlarından olan yemek takımları , pek çok farklı türde ve özellikte olabiliyor.

Porselenden seramiğe, bakırdan cama çeşit çeşit yemek takımı ile sofralarınızı donatabilir, misafirlerinizi hayran bırakabilirsiniz. Peki, yemek takımı alırken nelere dikkat edilmeli? Kullanacağınız yemek takımı hangi malzemeden yapılmalı? Kaç parçadan oluşan bir yemek takımı alsanız daha kullanışlı olur? Tüm bu soruların cevabını yazımızın devamında görebilirsiniz. Yemek takımı alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler burada.

<h2>Yemek Takımının İçinde Neler Olur?</h2>

<p>Yemek takımları, farklı kişi sayılarına hitap edecek şekilde tasarlanıyor ve bu sebeple her set içinde farklı sayıda parça bulunabiliyor. Örneğin 12 kişilik yemek takımları 58 ila 64 parça, 6 kişilik yemek takımları 18 ila 24 parça, 4 kişilik yemek takımları ise genellikle 16 parça sayısına sahip. Tüm bu takımların içinde yer alan ürünler ise aşağıdaki listede görülebilir.</p>

<h3>4 kişilik yemek takımı içeriği:</h3>

<ul>

<li>4 adet pasta tabağı</li>

<li>4 adet kase</li>

<li>4 adet servis tabağı</li>

<li>4 adet çukur tabak</li>

</ul>

<h3>6 kişilik 24 parça yemek takımı içeriği:</h3>

<ul>

<li>6 adet servis tabağı</li>

<li>6 adet çukur yemek tabağı</li>

<li>6 adet pasta tabağı</li>

<li>6 adet çorba kasesi</li>

</ul>

<p>18 parçadan oluşan 6 kişilik yemek takımlarında ise pasta tabağı bulunmuyor.</p>

<h3>12 kişilik 64 parça yemek takımı içeriği:</h3>

<ul>

<li>12 adet yemek tabağı</li>

<li>12 adet pasta tabağı</li>

<li>12 adet çukur tabak</li>

<li>12 adet kase</li>

<li>2 adet farklı büyüklüklerde oval tabak</li>

<li>4 adet meze tabağı</li>

<li>1 adet çorba tenceresi</li>

<li>2 adet tuzluk</li>

<li>2 adet biberlik</li>

<li>2 adet kürdanlık</li>

<li>1 adet sosluk ve altı</li>

</ul>

<p>60 parçadan oluşan 12 kişilik yemek takımlarında ise sosluk ve kürdanlık bulunmuyor.</p>

<p>Tüm bu bilgilerle birlikte yemek takımının içinde neler olur, sorusuna da yanıt vermiş oluyoruz. Sırada hangi yemek takımını almamız gerektiği bilgisi yer alıyor.</p>

<h2>Hangi Yemek Takımını Almalıyım?</h2>

<p>İster yeni evli olun ister takımınızı yenilemek isteyin farklı ihtiyaçlara uygun yemek takımlarını satın alırken bazı noktalara özellikle dikkat etmekte fayda var. Bu noktalar, mutfağınızın ya da konsol dolabınızın boyutundan sizin tarzınıza kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Aşağıdaki 5 maddede yemek takımı alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladık. Yazının devamını okuyarak bu konuda bilgi edinebilir, alışveriş öncesi fikir sahibi olabilirsiniz.</p>

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<li>Yemek takımı satın almadan önce karar vereceğiniz ilk konu kişi sayısı. Eğer yemeklerinizi sıklıkla kalabalık yiyorsanız 12 kişilik yemek takımları almanızda yarar var. Zira bu ürünlerin parça sayısı diğerlerine kıyasla daha fazla.</li>

<li>Dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur da mutfak alışkanlıklarınız. Örneğin yemekleri çoğunlukla mikrodalga fırın kullanarak ısıtıyor ya da bulaşıkları makinede yıkıyorsanız tüm bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak türden bir takım tercih etmelisiniz.</li>

<li>Ayrıca satın alacağınız yemek takımı, tabak ve çatal bıçak setlerinizle uyumlu olmalı. Gündelik mutfak eşyalarınızın tarzına uyan yemek takımlarını seçerek ilerleyebilirsiniz.</li>

<li>Takımdaki parçaların ebadı da alışveriş sırasında dikkat etmeniz gerekenlerden. Eğer satın almak istediğiniz yemek takımında büyük çaplı servis tabakları yer alıyorsa bunların bulaşık makinenizin ya da dolaplarınızın boyutuna uygun olup olmadığına karar vermelisiniz.</li>

<li>Son olarak ürünün kalitesi ve dayanıklılığı da son derece önemli. Örneğin çok ince porselenlerden oluşan bir yemek takımı yerine daha kullanışlı ve sağlam seramik veya stoneware modelleri seçebilirsiniz.</li>

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<h2>Hangi Yemek Takımını Almalıyım?</h2>

<p>Tüm bu bilgiler ışığında yemek takımı nasıl olmalı, sorusu akıllara gelebilir. Cevabı ise aşağıda:</p>

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<li>Yemek takımları içinde en çok tercih edileni porselen modellerdir. Hem dayanıklı hem sağlıklı hem de son derece şık olan porselen yemek takımları, alışveriş listenizde olması gerekenlerden.</li>

<li>Ayrıca yemek takımını hem gündelik hem de misafirlik kullanım için iki set halinde almakta fayda var. Gündelik olanlar spor modellerden, diğer ise daha şık ve gösterişli takımlardan seçilebilir.</li>

<li>Ürünün bilindik ve tercih edilen bir markaya ait olmasına dikkat edin. Piyasada göreceğiniz isimsiz parçalar, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için tehdit oluşturan unsurlar içerebilir.</li>

<li>Eğer porselen yemek takımı alacaksanız 1200 derecede fırınlandığından emin olun. Böylece desenlerin uzun ömürlü olmasını da garantilemiş olursunuz.</li>

<li>İhtiyacınız doğrultuda seçimler yapmaya özen gösterin. Örneğin çeyiziniz için yemek takımı alacaksanız takımın içinde ihtiyacınız olan her parçanın olduğundan emin olun.</li>

<li>Takımın garanti belgesi olup olmadığını kontrol edin. Bu sayede istenmeyen durumları en az hasarla atlatabilirsiniz.</li>

<li>Satın alacağınız yemek takımının tarzı sizi yansıtmalı. Klasik ya da modern yemek takımları arasından seçim yapabilirsiniz. Örneğin köşeli yemek takımları, modern stilleri yansıtırken yuvarlak modeller, klasik tarzların göstergesi olabilir.</li>

<li>Ayrıca bakımı kolay modellere yönelerek mutfakta geçireceğiniz zamanı azaltabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabilen yemek takımlarını tercih etmekte fayda var.</li>

<li>Sofradaki uyum önemli. Dolayısıyla satın alacağınız yemek takımının diğer ürünlerle uyumlu olması, masadaki ahengi ve bütünlüğü kolayca tamamlayacaktır.</li>

<h2>Porselen Yemek Takımlarının Özelliği</h2>

<p>Porselen yemek takımları hem son derece sağlıklı hem de dayanıklıdır. Su geçirgenliği asgari düzeyde olan bu modeller, uzun vadede güvenle kullanabilirsiniz. Zira bu modeller, makinede de yıkansa desenleri, kalıcılığını koruyor. Üstelik yapısı da oldukça sert. Sıcak yemekler için büyük avantaj sağlayan porselen <a href="https://www.jumbo.com.tr/12-kisilik-yemek-takimlari/" title="12 Kişilik Yemek Takımları">yemek takımı</a>, yiyecekleri uzun süre sıcak tutabiliyor.</p>