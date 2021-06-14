Yeni Emniyet Müdürlüğü Çevre Yollarında Asfaltlamaya Başlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni emniyet binası için 14 bin metrekarelik otopark, 3 kilometrelik yol yapımı çalışmaları devam ediyor





Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerinde, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 3 kilometrelik yan yolları ve 14 bin metrekarelik otoparkı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılıyor. Çalışma kapsamında emniyet binası çevre yollarına binder asfalt serimine başlandı.

3 KİLOMETRELİK YOL, 14 BİN METREKARELİK OTOPARK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeni emniyet binası için 14 bin metrekarelik otopark, 3 kilometrelik yol, yol çizgileri ve yönlendirme işaretleri ile elektrik altyapı ve aydınlatma çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Emniyet binası çevre yollarına binder serimine başlandı. Otopark alanında ise pilent miks temel serimi yapılıyor.

13 BİN 800 TON ASFALT

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni emniyet binası çevre yolları, oto korkulukları ve otopark çalışmalarında 20 bin metreküp dolgu ve 10 bin metreküp yarma kazısı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 15 bin ton plent miks temel, 13 bin 800 ton sıcak asfalt, 14 bin 600 metrekare tretuvar kaldırım, 1.500 metre yağmur suyu hattı yapılacak.

















