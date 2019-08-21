Zafer Bayramı’nın coşkusu Gebze’de yaşanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 53. Yıl Yaz Etkinlikleri ve Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında sevilen sanatçı Işın Karaca, Gebze’de hayranlarıyla buluşacak. 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Metin Oktay Stadı’ndaki konser alanında hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçı Karaca, birbirinden değerli parçalarıyla Kocaelililere unutulmaz bir Zafer Bayramı gecesi yaşatacak.