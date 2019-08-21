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Zafer Bayramı’nın coşkusu Gebze’de yaşanacak

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97'inci yıldönümünde Gebze’de düzenleyeceği etkinlikle Işın Karaca’yı Kocaeli halkıyla buluşturacak.

Zafer Bayramı'nın coşkusu Gebze'de yaşanacak

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:12

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 53. Yıl Yaz Etkinlikleri ve Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında sevilen sanatçı Işın Karaca, Gebze’de hayranlarıyla buluşacak. 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Metin Oktay Stadı’ndaki konser alanında hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçı Karaca, birbirinden değerli parçalarıyla Kocaelililere unutulmaz bir Zafer Bayramı gecesi yaşatacak.

 

METİN OKTAY STADI UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞAYACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97'inci yıldönümünde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser verecek olan ünlü sanatçı Işın Karaca, Metin Oktay Stadı’nda sevenleriyle buluşacak. Pop müziğin dev isimleri arasına giren Işın Karaca, en sevilen parçalarını Kocaelili hayranları için söyleyecek. Işın Karaca, güçlü sesi ve geniş repertuarıyla geceye damgasını vuracak.

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