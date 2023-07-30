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3. DARICA CAMİLER ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Camiler Arası Futbol Turnuvası, birbirinden çekişmeli maçlarla başladı. İlçe genelindeki 26 camiden 7-14 yaş arası 312 kuran kursu öğrencisinin katıldığı turnuvada gençler kozlarını yeşil sahada paylaşacak.

3. DARICA CAMİLER ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

30 Temmuz 2023 Pazar 11:24

Yaptığı örnek projelerle fark yaratan Darıca Belediyesi, yine anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. İki yıldır düzenlenen ve büyük ilgi gören Camiler Arası Futbol Turnuvası’nın üçüncüsü, Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nde başladı. Darıca Belediyesi, Darıca İlçe Müftülüğü ve Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuva 6 gün boyunca birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. İlçedeki camilerde Kur’an-ı Kerim dersleri alan gençlerin kaynaşmaları, dostluk, kardeşlik ve birliğin sağlanması amacıyla düzenlenen ve 26 caminin katılım gösterdiği turnuvada 312 genç, şampiyonluk için yeşil sahada ter dökecek. Camiler Arası Futbol Turnuvası, düzenlenen törenle start alırken başlangıç vuruşunu ise Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Çayırova Kaymakamı ve aynı zamanda Darıca Kaymakam vekili Ahmet Önal birlikte yaptı.

BIYIK: “HAK EDEN ŞAMPİYON OLSUN”

Camiler arası futbol turnuvasının her yıl büyük ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kısa bir süre önce gençlerimizin hizmetine açtığımız Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’nin bu tarz turnuvalara ev sahipliği yapması bize ayrı bir gurur veriyor. 26 camimizdeki 312 Kur’an kursu gencimizin yer aldığı bir futbol turnuvasını başlattık. Daha önceki yıllardaki turnuvalarımız gibi bu sene de çekişmeli ve heyecan dolu bir turnuva olmasını bekliyoruz. Camilerimizdeki yaz Kur’an kurslarımızda özellikle çocukların hoşça vakit geçireceği, Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra bir yandan da sporla alakalı kısmında da biz zaten ciddi derecede yardımcı oluyoruz. İlçe müftülüğümüz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz.  Ümit ediyorum hak edenin kazanacağını, şampiyon olacağını, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe de vesile olacağını düşünüyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

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