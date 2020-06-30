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36 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

KOSKEM liderliğinde Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 36 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

36 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

30 Haziran 2020 Salı 12:46

 15 Haziran’da başlayan yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde boğulma riskiyle karşılaşan vatandaşlara dönük alınan önlemler de kendisini göstermeye başladı. Özellikle Kandıra bölgesinde başta olmak üzere Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Karamürsel sahillerinde denize giren vatandaşların güvenliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOSKEM ekiplerinde.

 

SAHİLLER ONLARA EMANET

Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 101 personel 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor.

 

36 VATANDAŞ KURTARILDI

Önemli bir hizmeti yerine getiren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi geçtiğimiz hafta 38 vatandaşın boğulma tehlikesinden kurtarmıştı. Ekipler hafta sonu da sahillerde görev yaptı. Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci’de 16, Kumcağızda 17, Seyrekte 1 ve görev alanı dışında 2 olmak üzere toplamda 36 vatandaş da boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 14 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

 

7 GÜN GÖREVDELER

Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor.

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