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Aksiyon Dolu Gecenin Ardından Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Kocaeli'de dün gece saatlerinde kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden biri emniyet ifadesinin ardından, diğeri ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksiyon Dolu Gecenin Ardından Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

20 Haziran 2023 Salı 10:59

  Olay, dün gece saatlerinde Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. S.A. kontrolündeki 41 K 9607 plakalı pikap, cadde üzerinde seyrederken ani fren yapan 41 AOM 612 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Olay sonrası pikap sürücüsü S.A. araçtan inerek yaralıları ayağa kaldırmaya çalıştı. S.A. ve olay yerine gelen yakınları ile yaralının babası arasında tartışma çıktı. 
  
  Önce ambulansa çarptı, ardından bekçilerin üstüne aracı sürdü 
  Yaşanan arbedede tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu esnada olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Polisin gelmesiyle pikap sürücüsünün arkadaşı A.A. olay yerinden araçla kaçmaya çalıştı. A.A., kaçmaya çalışırken önce ambulansa çarptı ardından bekçilerin üstüne aracı sürdü. Bir bekçi, son anda kaçarak yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Kaçmasını engellemek için emniyet güçleri tekerleklere çok sayıda ateş ederek durdurabildi. Tekerlekleri patlamış halde kaçmaya çalışan sürücü taksi durağına çarparak durdu. Araç sürücüsü S.A. ve aracı kaçırmaya çalışan A.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsü, yolcu ve darp edilen baba ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. 
  Aksiyon filmlerini aratmayan gecede 2 şüpheli görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, mala zarar verme ve taksirle yaralama suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri bu akşam saatlerinde emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğeri ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 




İHA
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