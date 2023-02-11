Aracının içinde intihar etti

11 Şubat 2023 Cumartesi 14:43
Gebze'de ikamet eden ve Ekrem Yazıcı Gayrimenkul Danışmalık şirketinin sahibi olan Ekrem Yazıcı, iddialara göre, Balçıkköy'de bulunan bir çiftliğe gidiş yolunda arabasında başından vurulmuş şekilde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası Yazıcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olup olmadığı adli tıp raporu sonucu belli olacak. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Öte yandan geniş bir kesim tarafından tanınan önceki dönem Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetiminde görev yapmış olan Yazıcı’nın cenazesi yarın (pazar) öğle namazını müteakip İlyasbey Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Balçık Köyü aile mezarlığında toprağa verilecek.
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