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Başkan Büyükakın’dan Aslantaş’a Ziyaret

Başkan Büyükakın, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş’a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi

Başkan Büyükakın'dan Aslantaş'a Ziyaret

07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:56

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş’a nezaket ziyaretinde bulundu. Gebze Ticaret Odası Başkanı Aslantaş, ziyaretlerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Başkan Büyükakın ise bir kez daha yeni görevinde Aslantaş’a başarılar dilerken, Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesindeki projeleri hakkında bilgi aktarımında bulundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da yer aldığı ziyaret görüş alışverişinin ardından sona erdi. 

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