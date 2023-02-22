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Başkan Büyükgöz’den Depremzede Ailelere ‘geçmiş olsun’ ziyaretleri

Başkan Büyükgöz’den, tedavileri Gebze’de devam eden depremzede vatandaşlara, ‘geçmiş olsun’ ziyareti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tedavileri Gebze’de devam eden depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz'den Depremzede Ailelere ‘geçmiş olsun' ziyaretleri

22 Şubat 2023 Çarşamba 16:23

Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren depremzedeleri odalarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e Hastane Başhekimi Uzman Dr. İlyas Sarı, belediye başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan, doktorlar ve sağlık çalışanları eşlik etti. Asrın felaketinde enkazdan yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde süren vatandaşları odalarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz geçmiş olsun temennilerini iletti. Depremzedeler ve aileleriyle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, talep ve isteklerini de dinledi. Depremzede vatandaşlar da ziyaretinden ve desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e memnuniyetlerini iletti.   

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