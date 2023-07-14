Başkan Çiftçi'den 15 Temmuz Mesajı





15 Temmuz 2016’da aziz vatanımızın istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Milletimiz o gece FETÖ’cü hainler karşısında kanlarıyla, canlarıyla destan yazan; ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi; Allah’ın yardımı, milletimizin dirilişi, milyonlarca kardeşimizin duası ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle ülkemiz zor ve karanlık bir geceden aydınlık bir sabaha kavuşmuştur. Milletimiz, kanı pahasına bu devletin de, bu ülkenin de tek sahibinin kendisi olduğunu, “hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” diyerek hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını o gece tüm dünyaya ilan etmiştir.

“MİLLETİMİZ CANINDAN VAZGEÇMİŞTİR”

15 Temmuz; milletimizin direnişi, o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece aziz milletimiz cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, fetih şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. Nasıl ki o gece üniforma giymiş hainler karşısında milletimiz canından ve canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş, ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemişse; bugün de ülkemize çekilen her türlü operasyona karşı dimdik duracak irade milletimizde mevcuttur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde bir kez daha ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine Yüce Rabbimden sabrı cemil diliyorum. Gazilerimize Rabbimden sağlık ve afiyet niyaz ediyorum.”