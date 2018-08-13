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Başkan Demirci, Muhtarlarla Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, yerel buluşmalar adı altında 9 mahallenin muhtarı ile istişare toplantısında bir araya geldi. Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltı sonrasında muhtarlarla yatırımlar ve mahalleler hakkında fikir alışverişinde bulunan Demirci, ortak bir akılla yönetimin önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Başkan Demirci, Muhtarlarla Buluştu

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:13

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Demirci, “Tüm Mahallelerimizde Yatırım Yaptık”

 

9 Mahallenin muhtarlarının katılımı ile eksiksiz bir toplantı gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, her bir mahalle hakkında ilgili muhtar ile istişarelerde bulundu. İlçenin eksikliklerini tamamlayacak bir yatırım planı oluşturduktan sonra bu planı 4 yılı aşkın bir sürede sistemli bir şekilde uyguladıklarını belirten Demirci, tüm mahallelerde yatırım yaptıklarını söyledi.

 

Başkan Demirci, “Muhtarlarımız Mesai Arkadaşlarımızdır”

 

Çayırova’nın 9 mahallesi ile gelişen bir ilçe olduğunu aktaran Demirci, altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevreye, eğitimden sosyo-kültürel hizmetlere kadar yapılan çalışmalara da değindi. Çayırova’yı inşa ederken ortak akılla ilerlemeyi önemli bulduklarını söyleyen Demirci, bu çerçevede muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.

 

Yerel buluşmalar adı altında gerçekleşen toplantıda muhtarların mahalleleriyle ilgili taleplerini de not alan Demirci, her bir mahalle ile ayrı ayrı ilgilendiklerini ve Çayırova’yı bir bütün olarak modern bir kent haline getirecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Muhtarları mesai arkadaşları olarak gördüklerini vurgulayan Demirci, “Muhtarlarımız bizim için çok önemli görevleri yerine getiren çalışma arkadaşlarımızdır. Mahallelerimizde yaptığımız yatırımları kendileriyle istişare ederek yapıyoruz. Ayrıca yine mahallelerimizdeki sıkıntıları onlardan dinleyerek çözümü yine ortak akılla üretiyoruz. Belediyemiz ile mahallelerimiz arasında bir köprü görevi gören muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılarda her zaman bir adım ilerisini düşünerek çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. 9 Mahallemiz var. Bu mahallelerimizin tamamında hizmet ürettik. Yatırım yaptık. Eksik olan ne varsa onu tamamlamak için çalıştık. Projelerimiz hızla devam ediyor. Mahallelerimizi güzelleştirecek çalışmalarımız ise aralıksız sürüyor.” dedi.

 

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