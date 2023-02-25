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Başkan Şayir, çiçeklerle karşılandı

Deprem bölgesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Kahramanmaraş halkının büyük sevgisini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaklaşık üç haftalık çalışmanın ardından Dilovası’nda çiçeklerle karşılandı.

Başkan Şayir, çiçeklerle karşılandı

25 Şubat 2023 Cumartesi 11:57

Asrın felaketinin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a giderek yaraların biran önce sarılması için yoğun çalışma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün Dilovası’na döndü. Kahramanmaraş’taki çalışmaları Dilovası’nda da büyük takdir toplayan Başkan Şayir, belediyede; başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve personel tarafından çiçeklerle karşılandı. 

DEPREM BÖLGESİNE KOŞTUK

Belediye binası girişinde çiçeklerle karşılanan Başkan Şayir, yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Şayir; “6 Şubat sabahı büyük bir kabusa uyandık. Yaşanan büyük felaketin ardından neler yapabiliriz derken, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın koordinasyonunda yaptığımız toplantının ardından hemen deprem bölgesine koştuk.

KISA SÜREDE İYİ ORGANİZE OLDUK

Millet olarak kenetlendik. Gittiğimiz Kahramanmaraş’ta Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ve Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt ile birlikte yaraların sarılması için gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık. Kısa sürede iyi organize olarak, herkese dokunmaya, yaralarının sarılmasına yardımcı olduk. Muhtarlarımız ile birlikte çalıştık. Çok memnun kaldılar. İnşallah ilerleyen süreçte Dilovamız’ı ziyarete geleceklerini söyleyen muhtarlarımızı ilçemizde ağırlayacağız. 

TÜM EKİP ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Tüm ekip arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Büyük emekleri var. Onlarla orada acı tatlı güzel anılar yaşadık. Burada kalan mesai arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Buradan bizlere güç verdiniz. İhtiyaçların karşılanması için gece gündüz çalıştınız. Bu güzel bir ekip işiydi. Hep birlikte orada ki hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye acıları hafifletmeye çalıştık. Bundan sonrada yine belediye başkanlarımızla birlikte dönüşümlü olarak ara ara gidip geleceğiz. Orada ki yaraların kısa sürede sarılıp, vatandaşlarımızın normal hayatlarına dönene kadar birlikte olacağız” dedi.   

ÇALIŞMALARINIZLA GURURLANDIK

Dilovası Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan vekili Mehmet Emin Aktaş ise yaptığı açıklama da “Depremin ardından ilçemizi temsilen gittiğiniz Kahramanmaraş’ta yaptığınız hizmetlerle bizleri gururlandırdınız. Gerek arama kurtarma, gerekse ihtiyaçların karşılanması ve depremzede vatandaşlarımıza moral - motivasyon da gösterdiğiniz başarıdan dolayı ekibinize ve size sonsuz teşekkür ediyoruz. Hem Dilovası’nda hemde Kahramanmaraş’ta ki halkımızın gönlünde iyi bir yer edindiğinize şahit olduk” dedi. Konuşmasının ardından Başkan Şayir’e çiçek takdim etti.

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