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Basketbol takımı sezonu açtı

Spor kenti Çayırova’ya, iki yılda iki şampiyonluk kazandıran Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Basketbol takımı sezonu açtı

09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:08

 Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele edecek olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sezonu resmen açtı. İki yılda iki şampiyonluk kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve basketbolu Çayırova’ya sevdiren ekip, baş antrenör Fatih Emre Gezer öncülüğünde sahaya indi.

İlk antrenmanını gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sezona sıkı bir şekilde hazırlanarak bu yıl da TBL de şampiyonluk hedefliyor.

Kadrosunda Oğuz Savaş, Can Altıntığ, Serhat Uğur gibi tecrübeli isimleri barındıran Çayırova Belediyesi, iç transferde 5 isimle yola devam kararı almış ve genç isimlerle de takımı güçlendirmişti. Bununla beraber Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, altyapıdan yetişen Çayırovalı Ahmetcan Yücel’le de profesyonel kontrat imzaladı. İlk antrenmanda basketbolcuların moralinin oldukça yüksek olduğu gözlemlenirken, yoğun tempoda geçen antrenman sonrası basketbol takımı yeni sezona çok iyi hazırlanacağının görüntüsünü verdi. 
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