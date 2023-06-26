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Bayramda 4 Gün Boyunca Ücretsiz Ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Bayramda 4 Gün Boyunca Ücretsiz Ulaşım

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:37

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu çerçevede vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 28 Haziran Çarşamba günü 00.00 ile son günü 1 Temmuz Cumartesi günü 00.00'a kadar 4 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Ücretsiz ulaşım Kurban Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. 
 Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı, Hat 700, 800K, 800C ve 800CK hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. 


İHA
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