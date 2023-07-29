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Belediye ekiplerinden, Çayırovalılara aşure ikramı

Çayırova Belediyesi ekipleri, Aşure Günü dolayısıyla ilçe genelinde birçok noktada Çayırovalılara aşure ikramında bulundu.

Belediye ekiplerinden, Çayırovalılara aşure ikramı

29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:17

 Sosyal Belediyecilik anlayışıyla gönüllere dokunan birçok çalışma gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, bolluk ve bereketin simgesi Aşure Günü’nü de unutmadı. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu özel günde ilçenin birçok noktasında kent sakinlerine yönelik aşure ikramı gerçekleştirdi. İlçe genelinde kurulan çadırlarda hazır bulunan belediye ekipleri, Çayırovalılara aşure ikram ederek, ilçe sakinlerinin aşure günlerinin mübarek olmasını dilediler. Kurulan çadırlara ilgi gösteren Çayırovalılar, aşure ikramı dolayısıyla, Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti.
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