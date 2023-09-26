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Bilgievlerinde Donanımlı Eğitim

Çayırova Belediyesi, ilçedeki bilgievleriyle çocuklara ve gençlerin donanımlı bir şekilde yetişmesini sağlıyor.

Bilgievlerinde Donanımlı Eğitim

26 Eylül 2023 Salı 17:31

 

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin eğitimi daha nitelikli ve donanımlı hale getirdiği bilgievlerinde yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte dersler de başladı. ‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ sloganıyla yola çıkan ve bu doğrultuda eğitimin her zaman yanında olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, zihinsel gelişimine büyük önem verdiği Çayırovalı çocuklar ve gençler, bilgievlerinde uzman kadrolar ve öğretmenler eşliğinde geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyor. İkinci sınıftan, sekizinci sınıfa kadar olan bilgievlerinde Çayırovalı minikler, temel ders eğitimlerinin yanı sıra aldıkları sanat dersleriyle de kendilerini geliştiriyor.

 

HEM DERS HEM DE SANAT EĞİTİMLERİ

Yeni dönem kayıtlarıyla büyük ilgi gören bilgievlerinde, aynı zamanda sekizinci sınıf öğrencileri için LGS’ye hazırlık kursları da yer alıyor. İkinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan Çayırovalı gençlere hizmet veren bilgievlerinde; Türkçe, Matematik, İngilizce, Sosyal ve Fen derslerinin yanı sıra, bağlama, gitar, melodika, piyano, keman, drama ve resim dersleriyle birlikte gençlerin sanat alanında da gelişimine katkılar sağlanıyor. Böylelikle, bilgievlerinde eğitim alan çocukların ve gençlerin geleceğe tam donanımlı bir şekilde hazırlanması sağlanıyor.

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