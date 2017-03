Başkan Karaosmanoğlu,

“Bir dilim ekmeğe muhtaç olmamızı istiyorlar”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Niyazi Coşar ve yeni yönetimi ile Gebze çalışma ofisinde bir araya geldi. Derneğin faaliyetleri ve geleceğe dönük projeleri hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, gençlik ve kadın hizmetlerine dönük atılım yapılmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Karaosmanoğlu sivil toplum kuruluşlarının kent ve ülke dinamizmine olan katkısının yadsınamaz olduğunu ifade de ederek, “STK’larımızın kalkınmamızda ve güçlü Türkiye olma yolunda en büyük güçtür” dedi.

“LİDER TÜRKİYE’Yİ KURMAK

Kocaeli’mizin caddesinde, sokağında her an her yerinde bir aradayız ve hep bir arada olacağız diyen Karaosmanoğlu, “Bundan sonra da şehrimizin güzelliklerini, denizini, ormanını, dağını baharı birlikte yaşayacağız. Ama ülkemize bahar havasını yaşatmak istemeyenler var. Ülkemize tuzak kuranlar var. 15 Temmuz milletimize kurulan tuzakların sonuncusudur. Millet kaderine sahip çıktığını, canı pahasına sözünü yere düşürmeyeceğini ilan etmiştir. Büyük, istikrarlı, huzurlu, kendinden emin, lider ülke Türkiye’yi kurmak, irfanımızın, medeniyetimizin, memleketimizin sesini yükseltmektir” diyerek konuştu.

“TERCİHİMİZ EVET PLATFORMU 81 İLDE YÜRÜTÜLÜYOR”

Dilovası Gümüşhaneliler Derneğinin ziyareti sonrası gündeme ilişkin açıklamalar da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 16 Nisan Halk oylamasının önemine bir kez daha dikkat çekti. Atmamız gereken adımlardan birincisi kriz üreten, yarını olmayan ve sürekli koalisyon tehdidi altında yaşayan Türkiye’nin geleceğini teminat altına almaktır diyen Karaosmanoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Gündemimiz kritik ve oldukça yoğun. Artık tarihi bir dönemeçteyiz. Yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın bir darbeci anayasa olduğunu yaşadığı önemde 15 Temmuz’u tecrübe edinen halkımıza doğru şekilde anlatmamız gerekiyor. 81 ilde eşgüdümlü yürütülen Tercihimiz Evet Programları, birlikteliğimizi kuvvetlendirmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZ HER SEÇİMDE KOALİSYON KORKUSU YAŞIYOR”

Koalisyonlarla zaman kaybettik diyen Karaosmanoğlu, “Mevcut sistemin devam etmesini isteyenler; Bu ülke krizlerle uğraşsın, fakirleşsin, bir dilim ekmeğe muhtaç olsun istiyorlar. Yeniden tüp kuyruğu, mazot kuyruğu, yağ kuyruğu çilesi çeksin istiyorlar. Bunu insanlarımıza reva görenlere, bugüne kadar fırsat vermedik. Millet zenginleşirse, refah artarsa bunların düzeni bozulur. Yeni sistemle birlikte; Cumhurbaşkanın yetkileri, tam tersi söylendiği gibi artmayacak mevcuda göre kısıtlanacak. Milletimizin sesi çok daha gür çıkacak. Söz de, mühür de millette olacak. Gazi Meclisimiz, 1982’den sonra ilk kez gerçek anlamda çalışmaya başlayacak. Yargı, yasama ve yürütme birbirinden keskin bir şekilde ayrılacak. Türkiye'nin bugünkü hükümet modelinin ihtiyaçlarımızı karşılamadığı da aşikârdır. Gelecek için umut vermiyor. Her seçimde ülkemiz koalisyon korkusu yaşıyor. Seçimden sonra siyasi tansiyon hiç düşmüyor” açıklamasını yaptı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ YERLİ VE MİLLDİR”

Mevcut Hükümet modelinin devlet ile millî iradeyi karşı karşıya getirebildiğini de vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hükümetler seçildikleri dönemi tamamlayamıyorlar. Güçlü partilerin olmadığı zamanlarda, güçlü hükümetler kurmak neredeyse imkânsız oluyor. Sistem, muhalefetin kendisini yenilemesine de imkân vermiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; Türkiye’nin gücüne güç katması, yoluna emin adımlarla devam etmesi için geliştirilmiştir. Türkiye’nin menfaatleri, milletimizin selameti esastır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en büyük özelliği; Yerli ve Milli olmasıdır” dedi.





“MİLLETİMİZ VATAN VE BAYRAK İÇİN SANDIKTA EVET DİYECEK”

Bizler artık ithal anayasalarla değil millî iradenin hâkim kılındığı bir anayasayla,

yerli bir anayasayla yönetilmek istenildiğinin altını da çizen Karaosmanoğlu, “15 Temmuz’da tankların altına yatan gövdesini hainin namlusuna siper eden bu milleti, mevcut sisteme mahkûm etmek doğru değildir. Ve biz bugüne kadar nasıl ki dik durup mazlumun sesi, adaletin simgesi olduysak bugünden sonra da millî iradenin temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Hükümeti doğrudan millet seçtiği, çift başlı yönetimin sona erip ülkenin selamete ermesine, yargının bağımsızlığı ifadesine tarafsızlığının da eklenmesine, istikrarın kalıcı olmasını istiyoruz. Ben inanıyorum ki bu millet nasıl ki 15 Temmuz’da Çanakkale ruhuyla ayaklandıysa; Sandıkta da vatan için, bayrak için geleceğimiz için “EVET” diyerek konuşmayı tamamladı.