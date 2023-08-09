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Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadına Yardım İçin Girdiği Denizde Hayatını Kaybetti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden 51 yaşındaki adam, memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadına Yardım İçin Girdiği Denizde Hayatını Kaybetti

09 Ağustos 2023 Çarşamba 13:12

  Kandıra ilçesi Tuzağzı Sahili'nde dün meydana gelen olayda; 51 yaşındaki Reşat Mertoğlu, plajda oturduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren kadına yardım etmek için oğluyla birlikte suya girdi. İp yardımıyla kadın kurtarılırken, Mertoğlu suda kayboldu. Yapılan arama çalışmaları neticesinde 51 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan adamın cansız bedeni, işlemler sonrasında ailesine teslim edilerek memleketi Sakarya’ya getirildi.  
  Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Çark Sanayi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında 2 çocuk babası Mertoğlu, Serdivan Merkez Mezarlığı'na defnedildi. 
  

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