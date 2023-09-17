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Çayırova Belediyesi, İlk Maçından Zaferle Ayrıldı

Bu sezon mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk sınavını Iğdır deplasmanında Alagöz Holding Iğdır Basketbol’a karşı veren Çayırova Belediyesi, müsabakadan 57-76’lık skorla galip ayrıldı.

Çayırova Belediyesi, İlk Maçından Zaferle Ayrıldı

17 Eylül 2023 Pazar 13:25

 

 

İki yılda iki şampiyonluk kazanarak bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi, Iğdır deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Lige Iğdır deplasmanında başlayan temsilcimiz, gösterdiği üstün performans sonrasında maçı 19 sayılık farkla 57-76’lık galibiyetle tamamladı. Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya, Çayırova Belediyesi Kendall Smith, Serhat Uğur, Ömercan Engin, Dejon Davis ve Oğuz Savaş ilk beşiyle başladı. Çayırova Belediyesi adına sezonun ilk sayıları Oğuz Savaş’tan gelirken, maça yüksek yüzdeli isabetle başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı. İlk periyottaki etkili oyununu devam ettiren Çayırova Belediyesi, mücadelenin ilk yarısını da 44-30’luk üstünlükle tamamladı.

 

İKİNCİ YARIDA DA ÜSTÜN OYUN DEVAM ETTİ

Rakibinin hücumlarını ve özellikle dış şutlarını çok iyi savunan Çayırova Belediyesi, son periyoda 55-45’lik üstünlükle girdi. Son çeyrekte de kalitesini sahaya yansıtan Çayırova Belediyesi maçtan 57-76’lık skorla 19 sayı farkla galip ayrılmayı bildi. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi’nde maçın en skorer ismi 17 sayılık performansıyla Kendall Smith oldu. Sezona güzel bir galibiyetle başlayan Çayırova Belediyesi, ikinci maçını 24 Eylül Pazar günü saat 14.00’da Kapaklıspor’a karşı oynayacak.

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