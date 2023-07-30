İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi’nden Engelsiz Piknik

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da yaşayan özel bireyler ve aileleriyle ‘Yaza Merhaba Engelsiz Pikniği’ etkinliğinde bir araya geldi.

Çayırova Belediyesi'nden Engelsiz Piknik

30 Temmuz 2023 Pazar 11:20

 

 

Çayırova Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yanında olmaya ve onlar için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede yaşayan özel bireyler için birçok çalışmaya imza atan Çayırova Belediyesi, son olarak Gebze Teknik Üniversitesi Etkinlik Alanı’nda ‘Yaza Merhaba Engelsiz Pikniği’ programı gerçekleştirdi. İlçede yaşayan özel bireyler ve ailelerini buluşturan piknik programına katılım yoğun oldu. Özel bireyler kendileri için düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Doğanın da tadını çıkaran özel bireyler, program için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ekibine çok teşekkür etti. Engelsiz piknikte alana kurulan şişme oyun parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlenirken, pikniğe katılan davetlilere yemek ikramı da gerçekleştirildi. Ayrıca pikniğe davetli özel bireyler ve aileleri için mini bir konser de verildi.

 

“ENGELLERİ SEVGİYLE AŞIYORUZ”

Bu özel programda, Çayırovalı özel bireyleri ve ailelerini yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, davetli hemşehirlileriyle yakından ilgilendi. Özel bireyler için, bugüne kadar çok özel çalışmalara imza atan Başkan Çiftçi, piknik etkinliğinde Çayırova’da yaşayan özel bireyler ve aileleriyle sohbet etti. Başkan Çiftçi, “Engelleri sevgi ile aşıyoruz ve Çayırova’da hayatı birlikte paylaşıyoruz. İlçemizde yaşayan özel bireylerimiz ve aileleriyle piknikte bir araya geldik. Onların mutluluğu için ne yapsak az” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırovaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Balkona Çektikleri Profil Yüksek Gerilim Hattına Değdi: 2 Yaralı Balkona Çektikleri Profil Yüksek Gerilim Hattına...
Kontrolden Çıkan Araç Otomobile Çarpıp Alev Aldı Kontrolden Çıkan Araç Otomobile Çarpıp Alev Aldı
3. DARICA CAMİLER ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI 3. DARICA CAMİLER ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Atatürk'ün Annesinin İsminin Verildiği Yaşam Merkezi Açılıyor Atatürk'ün Annesinin İsminin Verildiği Yaşam...
Belediye Ekiplerinden, Çayırovalılara Aşure Ikramı Belediye Ekiplerinden, Çayırovalılara Aşure Ikramı
Darıca Millet Bahçesi 3. Etap 7’Den 70’E Cazibe Merkezi Oluyor Darıca Millet Bahçesi 3. Etap 7’Den 70’E Cazibe...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Balkona Çektikleri Profil Yüksek Gerilim Hattına...
İzmit ilçesinde iple balkona çektikleri profilin yüksek gerilim hattına değmesiyle elektrik akımına kapılan...

Haberi Oku