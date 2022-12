Çayırova’da engelsiz sanat ve edebiyat programı

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Beyaz Ay Derneği Başkanı Furkan Uğur Eşitti, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Fikret Torun ve siyasi parti temsilcileri , engelli vatandaşlar ve ailelerinin katıldığı programın sunuculuğunu Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi üyesi Elif Işık ve Türkiye’nin ilk otizmli radyo programcısı Muhammed Emirhan Güngör yaptı.



Kocaeli Beyaz Ay Derneği Başkanı Furkan Uğur Eşitti açılış konuşması gerçekleştirdi. Eşitti konuşmasında; “Çayırova Belediyesi her alanda engellilerle ilgili lokomotif olma özelliğini sürdürüyor. Engelliler Merkezi inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Çayırova’daki 9 mahallenin her birinden sporcu, sanatçı, ressam, doktor yetiştireceğiz. Çünkü engellilerin potansiyeli buna müsait, çünkü imkân verildiğinde imkânsızı isteyebiliyoruz.’’ dedi.



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi konuşmasında; “Göreve geldikten sonra bir yol haritası belirleyerek Çayırova Belediye’mizin bünyesinde olmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü kurduk. Bunun yanı sıra Çayırova ilçemize özel belli başlı çalışmalar yapalım istedik ve Engelliler Merkezi inşaatına başladık. Engelliler Merkezi inşaatını 2-3 aya kadar bitiriyoruz, önümüzdeki sene de inşallah sizin hizmetinize sunacağız. Her birimiz engelli adayıyız. Her yıl Çayırova Belediyesi olarak bir konu başlığı üzerinde çalışıyoruz. Bu seneki konu başlığımız sanat ve edebiyat. Bu programın tamamı engelli kardeşlerimiz tarafından hazırlandı.’’ şeklinde konuştu



Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise özel ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek programda olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı. Önal, “Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum çünkü bu salonda bu konuya emek vermiş ve sevgiyle koşarak gelmiş birçok insan görüyorum. İlçemizde yakında belediyemizin hizmete sunacağı Engelliler Merkezi inşa ediliyor.’’ İfadelerini kullandı.