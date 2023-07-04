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Çayırova’da Temmuz Meclisi Tamamlandı

Çayırova Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye kültür salonunda gerçekleştirildi.

Çayırova'da Temmuz Meclisi Tamamlandı

04 Temmuz 2023 Salı 21:37

Çayırova’da Temmuz ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşen meclis oturumunda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesi olan Çayırova Belediyesi’nde Veteriner İşleri Birimi kurulmasına ilişkin madde ile gündemin ikinci maddesi olan ilçede yapı kayıt belgesi alınmış olan taşınmazların ilgilerine satılması oybirliği ile kabul edildi.


BİR SONRAKİ MECLİS 1 AĞUSTOS’TA

Meclisin üçüncü gündem maddesi olan belediyenin norm memur kadrosunda iptal ihdas yapılması ile ilgili teklif oybirliği ile kabul edildi. Meclis gündeminin dördüncü ve beşinci maddesine ilişkin maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 1 Ağustos Salı günü saat 15.00’da yapılması kararının ardından Temmuz Meclisi sona erdi. 

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