Çayırova’da yeni dönem kurs kayıtları başladı

Eğitime yaptığı yatırımlarla büyük takdir toplayan Çayırova Belediyesi, ilçedeki öğrenciler için üniversite ve LGS hazırlık kursları kayıtlarının başladığını duyurdu.

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Gençlik Merkezi ve Bilgievleri’nde kurs kayıtları başladı. Eğitime yaptığı yatırımlarla bugüne kadar birçok öğrenciye büyük destekler sunan Çayırova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de Çayırovalı gençlere destek olmayı sürdürüyor. Çayırova Belediyesi, üniversite ve LGS sınavına hazırlanan gençler için kurs kayıtlarının başladığını duyurdu. Çayırova Belediyesi’nin kurslarında yıl boyunca eğitim görecek olan gençler, uzman kadrolar eşliğinde sınava hazırlanarak, gelecek hayallerine kavuşmak için çaba gösterecek.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURS KAYITLARI ALINIYOR

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak üniversiteye hazırlık kursu kayıtları 8 Ağustos tarihinden itibaren başladı. 11., 12., ve mezun öğrencilere yönelik açılan kursta, Çayırovalı öğrencilere konu anlatımı, soru çözümü, deneme ve etüt imkanları sunulacak. Kursa kayıt olmak isteyen gençlerin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne başvurması gerekiyor.

LGS KURSLARI BİLGİ EVLERİNDE

8. sınıf öğrencileri için açılan LGS kurslarında da kayıt süreci resmen başladı. Kayıt başvurularının ilçedeki bilgievlerinden alınacağı kurslarda, istediği liseyi kazanmak için çalışacak öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Rehberlik, konu anlatımı, etüt ve soru çözümü gibi imkanlar sunulacak.

BİLGİEVLERİNDE YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Bununla beraber Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerinde yeni dönem kayıtları alınmaya başlayacak. 2. sınıftan, 8. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik olacak kurslar için kayıt başlangıç tarihi 14 Ağustos Pazartesi olarak duyuruldu. Kayıt başvurularının bilgievlerinden yapılacağı açıklanan kurslarda öğrenciler; Türkçe, matematik, İngilizce, sosyal ve fen derslerinin yanı sıra bağlama, gitar, melodika, piyano, keman, drama ve resim eğitimleri de alabilecek.