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Çayırova'daki Merkez Can Dostlarına Şifa Dağıtacak

Çayırova'da hayata geçirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi'ndeki çalışmalar sona yaklaşıyor. Sokak hayvanları için tüm detayların düşünüldüğü merkezde, son olarak çevre düzenlemeleri yapılıyor.

Çayırova'daki Merkez Can Dostlarına Şifa Dağıtacak

31 Ekim 2023 Salı 13:20

  Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi’ni ilçeye kazandırmıştı. İnşaat süreci tamamlanan ve iç tefrişat çalışmalarına sona gelinen merkezde, çevre düzenleme çalışmaları da hız kazandı. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi’nde çevre düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. 
  İnşaatı tamamlanan ve yapılacak çevre düzenleme çalışmalarının bitmesiyle hizmete açılacak Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi tam bir kompleks olarak inşa edildi. Can dostları için her şeyin düşünüldüğü rehabilitasyon merkezinde; sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları yer alacak. Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Saldırganlık gösteren sokak hayvanlarının da rehabilite edileceği merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunacak. 
                                       


İHA
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