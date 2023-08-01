Çayırovalı gençlerden projelere tam not

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın yeni dönemde tamamlanan ve yükselen eserlerini, ilçe sakinlerine anlatmaya devam ediyor. Çayırova’ya kazandırılan projelere yönelik yapılan gezi oldukça verimli geçerken, tur sonrasında projeleri gezen ilçe sakinleri memnuniyetlerini sıkça dile getiriyor. Bu bağlamda ‘Proje Turu’ programına dün katılım sağlayan Çayırovalı gençler, Başkan Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı eserlere tam not verdi. Tur sonunda açıklamalarda bulunan Çayırovalı gençler, çalışmalarından ötürü Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

“BÜYÜK İŞLER YAPTIĞINI GÖRDÜK”

Tur sonrasında proje gezisi hakkında açıklamalarda bulunan Muhammet Haktan Bayrak, “Başkanımızın gençlere yönelik, eğitime yönelik, kültürümüze yönelik, gayet büyük işler yaptığını gördük. Bizim için, bizim gelişmemizi isteyerek birçok projeyi hayata geçirdi. Ben bu konuda başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“PROJELERDEN ÇOK MEMNUNUZ”

İsmail Ertuğrul ise, “Çok memnun kaldık projelerden. Başkanımızın ilerleyen dönemlerde de daha güzel projeler hayata geçireceğine inanıyorum. Projelerden çok memnunuz ve güzel gidiyor her şey” açıklamasında bulundu.

“İHTİYAÇLARA YÖNELİK PROJELER”

Proje turu hakkında konuşan Tunahan Köseoğlu, “Öncelikle Bünyamin Çiftçi’ye gençleri bilgilendirdiği için çok teşekkür ederim. Yapılan çalışmalar belki önümüzdeki birkaç sene içinde anlaşılmayacak ama bundan 10 yıl sonra şehir kalabalıklaştığında daha anlaşılacak. İhtiyaçlara yönelik projeler hayata geçirilmiş ve bence çok mantıklı projeler. Başkanımızın emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.