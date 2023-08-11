ÇAYIROVA’YA YENİ İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI YAPILIYOR

YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILIYOR

2023 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, şehrin her karışını yeni altyapı hatlarıyla ilmek ilmek işliyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin en önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde bulunduran ve her geçen gün gelişen böylece nüfusu da bu oranda artan Çayırova ilçesi’nde altyapı çalışmaları başladı.

4 BİN 130 METRE YENİ İÇME SUYU VE 600 METRE KANALİZASYON HATTI

Çayırova ilçesi, Akse ve Şekerpınar Mahalleleri’nde altyapı çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü; yeni içme suyu iletim hattı, şebeke hattı ve atık su hattı imalatları gerçekleştiriyor. İçme suyu hatlarında 300mm ve 100mm çaplarında dayanımı yüksek düktil font borular kullanılırken kanalizasyon hattı çalışmalarında 300 mm çapında beton borular kullanılıyor. Yeni altyapı hattı çalışmalarında toplamda 4 bin 130 metre uzunluğunda içme suyu hattı ile 600 metre uzunluğunda yeni atık su hattı imalatları yapılacak.

KALİTELİ ALTYAPI

Bölgede yapılan çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak abonelerin hizmetine sunulacak. Bölge halkı, tamamlanan çalışmaların ardından daha sağlıklı bir hizmete kavuşmuş olacak

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