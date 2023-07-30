İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi, Çayırovalı gençlere projeleri gezdirdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandırdığı eserleri ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Çiftçi, Çayırovalı gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini çok önemsediklerini ve buna yönelik yeni yatırımları ilçeye kazandırdıklarını dile getirdi.

Çiftçi, Çayırovalı gençlere projeleri gezdirdi

30 Temmuz 2023 Pazar 17:05

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği proje turlarına ara vermeden devam ediyor. Sık sık ilçede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, Çayırova’da tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri bizzat tanıtan Başkan Çiftçi, bir proje turunda daha ilçenin yarınlarına büyük katkılar sunacak yatırımları bu kez Çayırovalı gençlere anlattı. Yeni dönemde Çayırova’nın her mahallesine önemli eserler kazandırdıklarının altını çizen Başkan Çiftçi, Çayırova’da yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin ilçeye yeni bir vizyon katacağının da altını çizdi. Başkan Çiftçi’nin anlattığı projeler, Çayırovalı gençlerden tam not aldı.

 

9 BRANŞTA SPOR YAPILABİLECEK

Özellikle gençlerin gelişimini çok önemsedikleri belirten Başkan Çiftçi, ‘Spor Kenti Çayırova’ vizyonu doğrultusunda birçok projeye başladıklarını aktardı. İlçeye ikinci bir spor salonu kazandırdıklarını açıklayan Başkan Çiftçi, “Çocuklarımızın istediği her branşta spor yapabilmesi için yeni branşlar açtık. 4 yılda bin 300 kupa ve madalyayı ilçemize kazandırdık. Akse’deki spor salonumuza ek olarak, o spor salonunu da içine alabilecek büyüklükte bir spor salonunu ilçemize kazandırıyoruz. Yeni spor salonumuzda aynı anda 9 branşta spor yapılabilecek” dedi.

 

“ÖRNEK BİR PROJE OLDU”

Yeni dönemde ilçeye bir de Türkiye’de az sayıda bulunan bir spor lisesi kazandıracaklarını belirten Başkan Çiftçi, “Girişimlerimiz sayesinde ilçemize yatılı Anadolu spor lisesi kazandırıyoruz. Çayırova’ya modern bir okul daha kazandırmış olacağız ve bu sayede Çayırova’mız daha kaliteli, daha marka bir ilçe olacak. Spor lisemizin projesi örnek bir çalışma” ifadelerini kullandı.

 

GENÇLİK MERKEZİ SON SÜRAT DEVAM
Gençlik merkezi projesinin de hızla ilerlediğinin altını çizen Başkan Çiftçi, içerisinde akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı merkezin inşaatının hızla devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti. Turun sonunda kendisine eşlik eden Çayırovalı gençlere yönelik açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Bu çalışmalar sizlerin destekleri sayesinde oluyor. Çayırova için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Balkona Çektikleri Profil Yüksek Gerilim Hattına Değdi: 2 Yaralı Balkona Çektikleri Profil Yüksek Gerilim Hattına...
Kontrolden Çıkan Araç Otomobile Çarpıp Alev Aldı Kontrolden Çıkan Araç Otomobile Çarpıp Alev Aldı
3. DARICA CAMİLER ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI 3. DARICA CAMİLER ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Çayırova Belediyesi’nden Engelsiz Piknik Çayırova Belediyesi’nden Engelsiz Piknik
Atatürk'ün Annesinin İsminin Verildiği Yaşam Merkezi Açılıyor Atatürk'ün Annesinin İsminin Verildiği Yaşam...
Belediye Ekiplerinden, Çayırovalılara Aşure Ikramı Belediye Ekiplerinden, Çayırovalılara Aşure Ikramı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Balkona Çektikleri Profil Yüksek Gerilim Hattına...
İzmit ilçesinde iple balkona çektikleri profilin yüksek gerilim hattına değmesiyle elektrik akımına kapılan...

Haberi Oku