Darıca Batmanlıları Ağırladı

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması ülkemizin bütün güzelliklerini bir araya getirirken, bu yıl ikinci kez program yapan Batmanlılar Derneği yöresel müzikleri ve folklör gösterileriyle etkinliğe renk kattılar.

Program öncesinde dernek yönetimi yöresel yemekleriyle protokol üyelerini ağırlarken, program yöresel sanatçıların söylediği türkülerle başladı. Batmanlılar Dernek Başkan Fetullah Evinç, yaptığı kısa selamlama konuşmasında, geceye katılan herkese teşekkür ederek, “bu gece sizleri en iyi şekilde ağırlayabilmek adına, yönetimimizle birlikte çalıştık, Bu güzel etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

ÜLKEMİZİN BÜTÜN GÜZELLİKLERİ DARICA SAHİLDE

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, Batman ilinin güzelliklerini anlatatak “toprağın altı da, üstü de ayrı güzelliklerle dolu olan, medeniyetler beşiği, evliyalar diyarı Batmandayız bu akşam. Bereketli toprakları ile gizemli şehir Batman. Ülkemizin siyah incisi petrole ev sahipliği yapan Batman. Hasankeyf gibi tarihi güzelliğiyle, Malabadi Köprüsüyle, bölgenin parlayan yıldızıdır Batman. Tarihi ve doğal güzellikleriyle bir açık hava müzesidir Batman. Zeynel Bey Kümbeti, İmam Abdullah Zaviyesi, Bozikan Kalesi, El Rızık Camisiyle bu akşam Batmandayız. Yöresel lezzetleriyle, üzümü, çileği, sütlü çorbası, işkembe çorbası, saç tavası, patates dolmasıyla , yöresel lezzetleriyle güzel şehrimiz Batman’dayız bu akşam. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her akşam farklı bir coğrafyadayız, birlik ve beraberlik içinde ülkemizin tüm renklerini tüm güzelliklerini bu sahilde yaşıyoruz, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Biz Hep Birlikte Türkiye’yiz diyoruz, bizi birbirimizden ayıramayacaklar diyoruz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum.Gecemize bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz.” diyerek konuşmasını tamamladı.







CİHAN AKBOĞA DARICA’DA SEVENLERİYLE BULUŞTU

Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı. Plaket takdiminin ardından sahne alan folklör ekibinin gösterileri vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, yöresel sanatçıların yanı sıra gecenin finalinde sahne alan Cihan Akboğa birbirinden güzel eserlerle Darıca sahilini dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi.





